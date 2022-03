"De Fryske Boerepream" viert in mei haar 25 jarig jubileum

TERHERNE - In 1996 is in Terherne de Stichting “De Fryske Boerepream” opgericht. De vereniging is nog altijd springlevend en binnen de mogelijkheden die het coronabeleid biedt, wordt ook dit jaar de zeilcompetitie gevaren.

Het programma van de wedstrijden is als volgt:

7 mei: Terherne, Proloog

14-15 mei: Heeg, Competitiewedstrijden

25-26 juni: Aldegea (SWF), Competitiewedstrijden

3 september: Eastermar (Open wedstrijden geen competitiewedstrijd )

17-18 september: Terherne, Competitiewedstrijden

Het streven is om in totaal op 12 wedstrijden uit te komen. Uitslagen worden bekend gemaakt op de site: www.defryskeboerepream.nl.

Jubileum

Tijdens de Proloog in Terherne op zaterdag 7 mei 2022 wordt het 25 jarig jubileum gevierd. In de ochtend wordt de proloog bestaande uit 2 wedstrijden voor de zeilcompetitie 2022 gevaren. Voor de toerzeilers is er tegelijkertijd een speurtocht op het water. 's Middags is er Admiraalzeilen en vindt er een jubileumreceptie voor genodigden plaats in het dorpshuis van Terherne "De Buorkerij".

Over "De Fryske Boerepream"

Een aantal mensen uit de omgeving van Terherne heeft op 4 april 1996 de Stichting “De Fryske Boerepream” opgericht. Hun doel was om met name de boerenzeilpraam weer in ere te herstellen. Daartoe werden Klassenvoorschriften opgesteld, die ertoe moeten leiden dat het geheel authentiek blijft. Men startte met vier pramen respectievelijk preammen te noemen vanaf dat moment. In de loop der tijd werd de groep steeds groter en in oktober 2002 werd de stichting omgezet in een vereniging. Inmiddels bestaat het aantal, niet en wel geregistreerde preammen, uit zo ’n ruim 50-tal schepen.

Jaarlijks worden er wedstrijden georganiseerd, die aan het eind een Fries kampioenschap oplevert. De oude authentieke boerenpramen waar de vereniging De Fryske boerepream mee vaart, zijn veelal door boeren laten bouwen in de 19e en begin 20e eeuw op lokale werven zoals Bijlsma in Warten of Westerdijk in Terherne of bij een plaatselijke smid. De opdrachtgever gaf daarbij de maten aan, die waren afgestemd op het aantal koeien dat moest worden vervoerd en het water dat moest worden bevaren. We spreken dan over de “geklonken” boerenpramen.

Om het onderhoud te bekostigen verhuren de eigenaren zichzelf en hun pream regelmatig voor activiteiten van bedrijven, sportclubs, familiedagen en andere groepen. Desgewenst kan er een wedstrijd worden georganiseerd of kan volledig in de catering worden voorzien. Adressen van eigenaren zijn verkrijgbaar via de site.