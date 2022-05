'De Fryske Boerepream' viert feest in Terherne

TERHERNE - In Terherne vierde 'De Fryske Boerepream' afgelopen weekend feest. Het was op 4 april 1996 dat in deze plaats de stichting werd opgericht en later een vereniging werd. Inmiddels bestaan ze dus 25 jaar en daarom werd er een feestprogramma samengesteld.

Na het palaver in dorpshuis 'De Boekerij' werd er om tien uur gestart met de eerste wedstrijd proloog, later in de ochtend gevolgd door de tweede wedstrijd. Daarna gingen de boerepreamen het water op voor een puzzeltocht en het Admiraalzeielen. Admiraal van dienst was oud-schipper en Eerste Kamerlid Gerben Gerbrandy. De dag werd afgesloten met de prijsuitreiking een een receptie voor genodigden.

Secretaris Auke Postma is zeer tevreden: ..We kunnen terug kijken op een bijzonder goed geslaagde jubileumdag. Het weer, niet onbelangrijk, werkte goed mee. We begonnen de dag met 0,4 knopen wind en op het eind met het admiraal zeilen zaten we op 16 knopen, windkracht 4. Ondanks dat het even dreigde hebben wij geen regen gehad met zo nu en dan een heerlijk zonnetje erbij.''