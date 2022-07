De Flitsklasse vaart mee in de Vlootschouw Sneek onder de titel Boot van het Jaar 2022

SNEEK- De Flits wordt benoemd tot Boot van het Jaar 2022 en zal onder die noemer meevaren in de Vlootschouw Sneek op vrijdagavond 5 augustus 2022. De Flits zeilboot is een ideale instapboot voor jonge zeilers.

Dankzij de Flits zeilboot hebben vele zeilers op jeugdige leeftijd de liefde voor het zeilen meegekregen. Naast het zeilen is ook de gezelligheid op de wal minstens zo belangrijk. Hiervoor is de Flitsclub Sneek in het leven geroepen. Nu de Flitsclub hun 50-jarig jubileum viert en omdat de Flitsklasse een belangrijke schakel in de ontwikkeling van het jeugdzeilen is gebleken, is de Flits zeilboot voor het bestuur van Sneek Promotion de reden tot de eervolle benoeming van Boot van het Jaar 2022.

De Flits zeilboot bestaat al langer dan 50 jaar

De boot kreeg zijn oorsprong eind jaren vijftig, maar de animo was eerst niet groot. Het initiatief om een aantal Flits bouwpakketten als educatief project in te zetten aan de HBS Sneek aan de Almastraat, leverde een fantastische impuls aan de afzet van Flits. De cursus hield niet alleen het bouwen van de Flits in, maar er werd ook les gegeven in wedstrijdtactiek en -techniek en later in het seizoen werden oefenwedstrijden gehouden om het geleerde in de praktijk te brengen. In juni 1960 werden de bootjes te water gelaten in de Geeuw onder grote belangstelling van o.a. het Parool.

Het effect was meteen meetbaar

De inschrijvingen voor de Flits groeide het jaar er op in de Sneekweek. Deze toename van het aantal flitsen legde de basis voor de groei van deze zeilklassen in de Waterpoortstad en die leidde tot de oprichting van de Flitsclub Sneek, die in 2022 het vijftig jarig jubileum viert. Ook is de Flitsclub de kraamkamer van vele vrijwilligers geweest die nu nog actief zijn in en om de zeilwedstrijden. Eerder werd de Flits 797 als boot van het jaar uitgeroepen voor zijn uitzonderlijke prestaties maar dit jaar dus de gehele Flitsklasse. Ze zullen op vrijdagavond vooraan in de vloot meevaren met een tiental Flitsen.

Stichting Sneek Promotion

De benoeming van de Boot van het Jaar geschiedt door Stichting Sneek Promotion op voordracht van de Vlootschouwcommissie. Aan de benoeming zijn een wimpel en een oorkonde verbonden. Als Boot van het Jaar worden schepen geëerd die op een speciale manier de aandacht hebben getrokken. Afwisselend komen in aanmerking schepen die bekend zijn geworden door een sportieve prestatie en schepen die op het sociale vlak worden ingezet of belangrijke raakvlakken hebben met Sneek, Zuidwest Friesland of de Sneekweek.