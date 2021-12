De 'Etalage van hoop' Oosterkerk Sneek: Geloof is een manier van leven

SNEEK- Het voorportaal van de Oosterkerk staat opnieuw in het teken van Advent. Het donker van november/december en het donker van het nieuws van elke dag maakt veel mensen bang en ongerust. De boodschap voor iedereen die de komende weken wandelt langs de Etalage van Hoop' is:

Hoor! Hier klinkt een tegengeluid:

Kijk! Naar het kind dat wijst

naar de Lamp die niet uitgaat.

Volg het kleine meisje van de Hoop.

Lees het gedicht.

Laat je niet ontmoedigen,

door het donker en de dreiging.

We gaan op weg

en het wordt zeker Kerst.

God met ons, Immanuel.

“Geloof is waken en niet wijken, voor wat doof maakt en verblindt, hoopvol naar de sterren kijken in verwondering als een kind”, weten Ineke Faber en Anneke van der Werff. Het licht is van: Peter Verkerk