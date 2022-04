De Escape caravan laat ervaren hoe het is om moeite met taal te hebben

SNEEK-De Great Escape Caravan Tour komt naar gemeente Súdwest-Fryslân. Deze tour reist door heel Friesland om aandacht te vragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. De Tour bezoekt elke gemeente van Friesland en op woensdag 13 april is de caravan in Sneek.

Er zijn in Nederland nog steeds veel mensen die moeite hebben met basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en met de computer werken. Ook in gemeente Súdwest-Fryslân. Mensen kunnen hier veel last van hebben in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld doordat zij een brief van de gemeente niet goed kunnen begrijpen. Of omdat zij niet goed weten hoe ze een mail moeten schrijven en versturen. Moeite hebben met basisvaardigheden is niet altijd makkelijk te bespreken of op te merken. Terwijl het wél bespreken een wereld van verschil kan maken!

Basisvaardigheden

In en om de Caravan kunnen mensen ervaren hoe het voelt om moeite te hebben met basisvaardigheden. De caravan zelf is een gratis Escape Room waarin deelnemers verschillende uitdagingen moeten voltooien om te kunnen ‘ontsnappen’. Bij de caravan zijn mensen van de bibliotheek, van stichting Lezen en Schrijven, het Friesland College en de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden en informatie te geven. Bijvoorbeeld over waar en hoe mensen zich kunnen aanmelden voor (gratis) taallessen of als taalvrijwilliger. Ook is er informatie beschikbaar over het taalvriendelijker maken van een bedrijf of het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid op de werkvloer.

De Great Escape Caravan Tour is te vinden op woensdag 13 april van 11.00 tot 16.00 uur bij het Waltaplein. Dit is tegenover het Súdwesthûs, Markstraat 8 in Sneek. Tussen 12.00 en 13.00 uur gaan wethouder Mirjam Bakker en Rixt Heegsma, directeur van de Bibliotheek Mar en Fean de strijd aan in de caravan. Wie weet als eerste te ‘ontsnappen’ uit de lees- en taalbeproevingen?