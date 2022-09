De erfenis van Reid de Jong leeft nog volop - Twee Sneker zeilgekken organiseren de 45e Singlehanded,

SNEEK - In 1969 bedacht Reid de Jong, voormalig vuurtorenwachter van Workum, een uniek evenement: de Singlehanded. Nu 55 jaar later leeft dit evenement nog volop. Dit jaar wordt de 45e editie van de Singlehanded verzeild.

Reid de Jong had als doel om het solozeilen en het handelen van de boot door maar één persoon met minimaal motorgebruik te promoten. Waren er bij de eerste editie maar drie deelnemers, tegenwoordig doen er een 75 boten aan dit unieke evenement mee.

Het evenement staat bekend als het zwaarste Solozeilevenement van Nederland. Vele solozeilers, die later aan zware races over de oceaan hebben deelgenomen, zijn ooit als deelnemer aan de Singlehanded begonnen.

Door de huidige eisen mogen de sluizen en bruggen tegenwoordig niet meer middels bomen, jagen en roeien worden gepasseerd. Toch houdt de organisatie van de Singlehanded de traditie van Reid de Jong zoveel mogelijk in stand en mag ook tegenwoordig de motor maar minimaal worden gebruikt.

De Singlehanded is een prestatietocht en degene die hem uitzeilt heeft een overwinning op hem of haar zelf behaald, want vanaf de start is de Singlehanded verrassend.

Zo wordt de vaaropdracht pas bekend op het moment van de start. De vaaropdracht zit in een afgesloten koker en de code om deze te openen krijgen de zeilers pas als het startschot heeft geklonken. Dan moet er binnen een uur een schatting worden gemaakt in hoeveel tijd hij of zij er over denkt het gehele traject zeilend af kan leggen, dit met minimaal motor gebruik. De havens waar gestempeld wordt moeten zeilend worden aangelopen en daarbij is hulp van buitenaf verboden. Logboeken en journaals moeten handmatig worden bijgehouden.

Er is altijd een grote variëteit aan deelnemers. Zo is het kleinste bootje wat dit jaar aan de start verschijnt een Waarschip 570 en het grootste zeiljacht is 15 meter. Ook wat de leeftijd van de boten betreft verschilt dat erg. De oudste is circa 50 jaar, terwijl de jongste dit jaar pas voor het eerst het water heeft gevoeld.

Iedere deelnemer maakt kans op de Brijlepel

Binnen vier etmalen, met daarin per etmaal zes verplichte rusturen, moeten de deelnemers de gehele vaaropdracht uitvoeren. De winnaar ontvangt onder andere de wisselprijs, een echte brijlepel. In het verleden is meermaals gebleken dat ook het kleinste bootje wat deelneemt kan winnen Het gaat namelijk niet om de snelheid, maar om alle opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren.

De deelnemers en de Singlehanded organisatie sponseren de KNRM

De deelnemers schenken bijna allemaal de borg van de tracker aan de KNRM De organisatie vult het bedrag dan aan tot een mooi rond bedrag. Dit jaar is het sponsorbedrag voor nieuwe overlevingspakken voor nieuwe overlevingspakken voor het station Harlingen.

De start vind plaats op 15 oktober 2022. Startplaats Flevo Marina Lelystad.

Meer informatie vind u op de website: www.Singlehanded.nl.