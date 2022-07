De enige Friese triatlon: De Frysman 2022

De start en finish zijn bij It Reaklif, het herdenkingsmonument Leaver dea as Slaaf. Dit is ook min of meer het thema van De Frysman, net zoals van de vrijheidsstrijder Grutte Pier uit de 14e eeuw. Een triatlon met een sterk verhaal dus.

Via de website van De Frysman werd live verslag gedaan van de tocht en op de site waren ook de live tussenstanden te zien van de individuele sporters. Het zware parcours, gevormd in de ijstijd, maakte het een prachtige maar loodzware uitdaging, waar aan het einde de sterkste overwon, ook weer bij de zevende editie. De 49-jarige Dirk Wijnalda, geboren in Bolsward, kwam in een parcoursrecord van 8.34,30 als eerste over de eindstreep.



Tekst en foto's: Folkert Folkertsma