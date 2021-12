De energieprijzen stijgen. Help, Wat kan ik doen?

We vragen ons af, waarom stijgen de prijzen zo hard en wat kunnen we doen?

Oorzaken van hogere energieprijzen

De stijging van de aardgasprijzen wordt veroorzaakt door enkele belangrijke economische en sociale factoren. Één van de factoren is dat de omvang van de aardgaswinning in Groningen is verkleind. Daardoor zijn we afhankelijker van andere leveranciers. Wat we ook zien is dat de vraag naar aardgas in Azië toeneemt en zijn ze daar bereid er een hoge prijs voor te betalen. Door de kou van afgelopen winter en de frisheid van dit voorjaar heeft Nederland weinig aardgasreserves. Het belangrijkste is dat de nieuwe aardgaspijpleiding vanuit Rusland nog niet in gebruik is genomen dat de onderhandelingen met Rusland niet soepel verlopen.

5 nuttige tips voor het besparen van gasverbruik

Op uw thermostaat de kamertemperatuur verlagen. Begin eens met een halve graad lager, al zijn dat even wennen zijn. Is de kamer te koud? Draag een dikke trui of vest. En is er overdag niet iemand thuis? Zet uw verwarming dan op 15 graden.

In Nederland gebruiken we 80% van het warmte water voor douches. Daarom is de douche een echte grootverbruiker. Een zinvolle bespaartip is om steeds minder te douchen. Denk bijvoorbeeld ook eens aan een waterbesparende douche. Of kies verstand je douche adres: ga na een sportavond in de sportschool daar douchen en niet thuis.

Heeft u niet alle kamers in huis in gebruik? Stel de radiatoren in deze ruimtes in op een vorstvrije stand. Als u de kamer alleen gebruikt om te slapen, verwarm de kamer dan niet. Voor het verwarmen is het verstandiger om een extra deken of warmwaterkruik te gebruiken.

Gebruik foamtape of windstrips om kieren in huis af te dichten en gebruik deurdrangers om te voorkomen dat de deur open blijft staan.

Wilde u een cinewall kopen? Maar wilt van aardgas af? De meeste leveranciers van gashaarden kunnen gratis ombouwen naar propaangashaarden of overweeg eenspeksteenkachel en speksteenhaard.