De elf fonteinen kletteren weer

BOLSWARD - Op zondag 19 maart was het Kletterdei: de dag waarop de elf fonteinen in de elf Friese steden na een maandenlange winterslaap weer aan gingen. Dit feestelijke evenement, georganiseerd door Merk Fryslân, vond dit jaar plaats in Franeker. Op de avond voor Kletterdei vond er in Bolsward het Kletterdei Konsert plaats. Ter gelegenheid van de verjaardag zijn de Friese 11fountains oranjekoeken vanaf het Kletterdei-weekend weer verkrijgbaar in de hele provincie, waaronder Bakkerij van de Werf in Bolsward en Workun, De Boer's Bakkerij in IJlst en Breimer's Bakkerij in Sneek.

Vijf jaar geleden kregen elf sculpturen van internationale kunstenaars hun levensgrote vorm in de Friese steden, ter ere van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad 2018.

Kletterdei Konsert

Op zaterdagavond 18 maart vond er in de Martinikerk in Bolsward het ‘Kletterdei Konsert’ plaats om het vijfjarig jubileum van de fonteinen te vieren. NASKA Brass United, onder leiding van Jan Vermaning, verzorgde samen met internationaal concertorganist Eeuwe Zijlstra dit bijzondere concert. Er was muziek te horen van Händel, Britten, Susato en Smetana, evenals nieuw werk dat speciaal voor dit concert was gecomponeerd. Dansgroep Attitude verzorgde een waterdans en gedeputeerde Sietske Poepjes opende het concert.

Officiële Kletterdei

Op zondag 19 maart was er in Franeker op en rondom De Breedeplaats veel te doen: naast de feestelijke opening waren er lezingen van onder andere burgemeester Marga Waanders, stadsgezicht Josse Pietersma en directeur van het Planetarium Adrie Warmenhoven. Kinderen mochten schilderen onder begeleiding van beeldend kunstenaar Tieneke van Montvoort en na de opening was er tijd voor een suikerspin. Alle lezingen en activiteiten waren gratis, evenals de workshop voor de kinderen.

Speciaal voor Kletterdei was het koopzondag in Franeker en openden musea de deuren. Museum Martena, Historisch Centrum Franeker, Academie van Franeker waren gratis toegankelijk en het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium was voor kinderen onder de 13 jaar gratis. De musea werden druk bezocht en we kunnen spreken van een geslaagde editie!

Bron: 11fountains.nl