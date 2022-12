De Eiffeltoren nu in Sneek

Vijf leden van de modelspoorclub MSC Delfland in Delft deden mee met de Grote Kleine Treinen Competitie. Helaas kwam men niet verder dan de eerste ronde. Voor het thema “op vakantie in Europa” bouwde men op schaal een model van de Eiffeltoren. Het zestig centimeter hoge model werd achter nooit in de Grote Kleine Treinen Competitie gebruikt. Op zaterdag 10 december komen alle gele teamleden naar Sneek om de Eiffeltoren een plaatsje te geven in het modelspoor museum. Daar is de toren tot eind december te bewonderen.

Van dinsdag t/m vrijdag is het museum geopend van 13.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 10.30-17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Maandag is het museum gesloten. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.