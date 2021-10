De Easy Beats treden op in Irish Pub Sneek

SNEEK- De Easy Beats treden geven 31 oktober een live concert bij de Irish pub bij de Irish Pub in Sneek. De Easy Beats is een drietal dat is ontstaan vanuit de 60’s & 70’s band DRIVIN’BACK. Het begon overigens bij The Relics waar drummer Klaas Hoekstra in contact kwam met de toen kersverse zanger gitarist Rein Vallinga. De twee muzikanten en dito stemmen bleken zo op elkaar afgestemd te zijn, dat de twee heren nadat The Relics waren gestopt gezamenlijk verder gingen als duo Rein & Klaas.