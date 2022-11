De Driesprong neemt jachtbouwtak Aquanaut Dutch Craftmanship over

SNEEK - De Voyager, de Drifter en de Privilege. Het zijn slechts drie van de vele iconische motorjachten die Aquanaut van aanvraag tot oplevering onder één dak bouwde op haar jachtwerf in Sneek. Aan meer dan 60 jaar faam op het water dreigde in 2022 door een faillissement een eind te komen. Een doemscenario dat dankzij De Driesprong Yachtcharters is afgewend. Het familiebedrijf uit Langelille neemt alle jachtbouwactiviteiten van Aquanauts BV Dutch Craftmanship over.

Voor alle personeelsleden en de huidige opdrachtgevers een enorme opluchting. Zij zijn verzekerd van hun baan en van de (af)bouw van de jachten waarvoor de contracten al gesloten zijn. Ook bij jachteigenaren die momenteel een Aquanaut varen, valt een last van de schouders. Zij blijven verzekerd van hun vertrouwde locatie voor specialistisch onderhouds-, reparatie-, refit- en servicewerk aan de Selfhelpweg 9 in Sneek.

Roemruchte merknaam

De roemruchte merknaam Aquanaut mag en zal De Driesprong blijven voeren. Daarnaast zijn ook het recht op alle toekomstige nieuwbouwactiviteiten en het volledige klantenbestand overgenomen. Zowel de handtekening van De Driesprong als van Aquanaut vastgoed BV staan inmiddels onder de intentieovereenkomst. De verwachting is dat de volledige overname begin volgend jaar definitief plaatsvindt.

Namens de familie De Vries van De Driesprong Yachtcharters was Frans De Vries nauw betrokken bij het overnameproces. “De dwarsverbanden tussen De Driesprong en Aquanaut gaan al meer dan een halve eeuw terug. Mijn opa Henk Stekelenburg richtte ons familiebedrijf ook meer dan 60 jaar geleden op. In de jaren die volgden, bouwde hij zo’n 35 Aquanaut-schepen volgens de ontwerpen van Dick Boon. Momenteel werkt er bij ons een medewerker met een decennialange historie bij Aquanaut.”

Emotionele verbondenheid

De emotionele verbondenheid met het merk Aquanaut vormde voor De Vries de voornaamste aanleiding om contact te zoeken met de huidige Dutch Craftmanship-directie. Maar ook de ontwikkeling die De Driesprong doormaakte, speelde een grote rol. Groot geworden met jachtverhuur-, onderhoud- en reparatie vaart het familiebedrijf met de derde generatie aan het roer steeds nadrukkelijker een koers met eigen jachtbouwactiviteiten.

De Vries: “Als vrijdag Motorboot Sneek van start gaat, showen we daar de Aquacraft 1500 Sportage. Een motorjacht dat we speciaal voor ons 60-jarig jubileum volledig in eigen huis ontwikkelden. Zoals we dat eerder met de Aquacraft 1400 SP bij ons 50-jarig jubileum ook al deden. Bovendien bouwen we ook onze verhuurvloot eigenhandig in onze jachtwerf. De overname van Aquanaut Dutch Craftmanship is de volgende stap.”