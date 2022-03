De dood, praat erover: Humanitas Zuidwest Friesland biedt steun bij rouw en verlies

Een vrijwilliger komt bijvoorbeeld op afgesproken tijden bij je thuis om steun en een luisterend oor te bieden. Op dit moment is er bij Humanitas Zuidwest Friesland voldoende ruimte om deze individuele ondersteuning te bieden. Ook organiseert Humanitas Zuidwest Friesland lotgenotengroepen. De kleine groepen bieden lotgenoten de mogelijkheid hun ervaring met elkaar te delen. Het is juist de onderlinge herkenning die veel kan betekenen voor de deelnemers van de groep.

De vrijwilligers van Humanitas Zuidwest Friesland zijn zelf bekend met persoonlijke verliezen. Ook hebben ze een cursus gevolgd om je juist die steun te kunnen geven die je nodig hebt. Wat ze verder gemeen hebben, is dat zij goed kunnen luisteren en begrip en tijd voor je hebben.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mariska Kramer via verlies@humanitas-zwf.nl of kijk op www.humanitas.nl/zuidwestfriesland. Deze ondersteuning door Humanitas is kosteloos.

Over Humanitas

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen die op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. De vereniging bestaat uit vijf districten, waarbij District Noord de provincies Groningen, Drenthe en Friesland omvat. Onze 26 afdelingen bieden ondersteuning op het gebied van eenzaamheid, detentie, verlies, opvoeden, opgroeien en thuisadministratie.