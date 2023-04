UPDATE: Treinen tussen Workum en Stavoren rijden weer

Arriva meldt dat er door de storing geen treinen tussen Stavoren en Workum. De vervoerder zet vervangende bussen in. Het zou gaan om een seinstoring. Hoe lang de dienstregeling stilligt, is niet duidelijk

Maandag zouden de treinen na ruim een maand weer rijden. Dassen hadden een burcht gemaakt onder het spoor bij Molkwerum. Daardoor was het lange tijd niet mogelijk om treinen te laten rijden over het traject.

ProRail heeft de werkzaamheden aan het spoor intussen afgerond en dus zou er weer treinverkeer mogelijk moeten zijn, maar de storing gooit roet in het eten. Volgens ProRail komt het vaker voor dat de seinen storen na een periode van werkzaamheden.

Daardoor was het lange tijd niet mogelijk om treinen te laten rijden over een deel van het traject.

ProRail heeft de werkzaamheden aan het spoor intussen afgerond en dus was er weer treinverkeer mogelijk. Dat kwam echter wel wat moeizaam op gang: er was een seinstoring en daarom reden er tot 9.00 uur geen treinen tussen Stavoren en Workum. Arriva zette bussen in.