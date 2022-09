‘De dames van Friso Sneek’, op bijzondere locatie onthuld

Martinikerk

De onthulling van de naam voor het team van de nieuwe trainer Harry van den Brink vond plaats op een bijzondere en fantastische locatie. De blauwe loper voor iedereen lag namelijk uit bij de ingang van de Martinikerk. De renovatie en het plan van dit boegbeeld van Sneek wordt uitgevoerd door Friso Bouwgroep en de directie gaf aan trots te zijn met deze mooie megaklus om de kerk toekomstbestendig en multifunctioneel te maken.

Ambitieus

Allereerst werd het herenteam gepresenteerd. Gesteund door de gebroeders Sikma uit IJlst is het VC Sneek gelukt om een talentvol team in de eerste divisie te lanceren. Uniek op alle fronten en daarmee weer een boost voor het herenvolleybal in het Noorden. De trainers Edward Kamphuis en Patrick Koelemij introduceerden het eerste herenteam dat dit jaar in de eerste divisie gaat uitkomen. Beide trainers benadrukten met fierheid de terugkeer. “We zijn ambitieus en we willen graag voor het hoogst haalbare gaan, ”aldus het trainersduo. Dat sluit naadloos aan bij de plannen van VC Sneek dat de binding met de omringende verenigingen wil versterken door te participeren in het Superclubgebeuren en men is inmiddels begonnen met het geven van clinics op de basisscholen in de gemeente.

De Dames van Friso Sneek

Na het voorstellen van de heren onthulde de directie van Friso Bouwgroep de nieuwe naam van het eerste damesteam: ‘De dames van Friso Sneek’. De wijze waarop dit plaatsvond, maakte dit prachtig beeldend en werd vervolgens de schitterende verbouwing van de Martinikerk toegelicht.

Selectie

Na het officiële gedeelte van de Sneker bouwgroep volgde de presentatie van de dames van Friso Sneek. De selectie telt negen speelsters waarbij zes speelsters de Snekers trouw bleven en zijn er drie nieuwe gezichten. Dit alles onder leiding van de nieuwe trainer/coach Harry van den Brink uit Hattem waarbij de staf verder is uitgebreid met een extra masseur en een voedingsdeskundige.

Teampresentatie

Nadien volgde een informeel gedeelte dat op uitstekende wijze door Lokaal 55 werd geïnitieerd. Het bestuur en de organisatie van deze avond ontvingen positieve reacties van alle aanwezigen en kijken terug p een geslaagde en gezellige bijeenkomst.

Bron: VC Sneek