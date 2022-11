De Cees Clement Trail op zondag 11 december in het Rasterhoffpark

Het evenement is vernoemd naar Cees Clement. In 1963 wist hij in een weekend Nederlands kampioen te worden op zowel de 5 als de 10 kilometer. Een prestatie die nog niet veel anderen hadden weten te behalen. De naam Cees Clement kreeg hierdoor veel bekendheid. Hij bouwde zijn carrière uit en wist zich uiteindelijk te plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokyo in 1964.

In een van zijn voorbereidende trainingen ging het echter mis. Door een boomstronk in het bos waar hij altijd trainde raakte hij geblesseerd en moest, tot grote teleurstelling, afzeggen voor deelname aan deze Spelen. Helaas lukt nominatie in 1968 hem niet meer.

De prestaties die hij uiteindelijk wist te behalen bleven indrukwekkend net zoals zijn tijden. Cees maakte regelmatig deel uit van de Nederlandse selectie en nam deel aan meerdere interlands in binnen en buitenland.

Naast zijn actieve carrière was hij meer dan 40 jaar trainer bij de atletiekvereniging Horror in Sneek. Reden genoeg om de trail te organiseren die zijn naam draagt. Cees Clement zal in het Rasterhoffpark, in Sneek zelf het startschot lossen.

Om 11 uur is de start van de trailrun over 4, 8, 12 en 16 kilometer (rondes van +/- 4 kilometer). Er is geen jeugdloop. Inschrijven kan via inschrijven.nl. Na-inschrijving mogelijk vanaf 10 uur tot een kwartier voor aanvang van de Trail. Meer informatie is te vinden op: www.lopeninsneek.nl.