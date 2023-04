De bruggen zijn weer open!

SNEEK - Het is april en dat betekent dat de brugbediening in de gemeente ook weer gestart is. Het vaarseizoen kan beginnen.

Deze foto, gemaakt door Jan van Dijk, laat zien dat er gelijk alweer veel valt te beleven in de grachten van Sneek.

In Sneek zijn de bedieningstijden van de bruggen dagelijks van 9.00 tot 19.00 uur en in de maanden juni, juli en augustus tot 20.00 uur. Meer info over de bedieningstijden van de gemeentelijke bruggen is te vinden op de website van gemeente Súdwest-Fryslân.