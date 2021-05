De bruggen gaan open voor Waterstad Sneek

SNEEK- “Sneek is Waterstad, dat wete we allemaal, mar dy parel mut su nou en dan wear us even oppoetst wurde. Dêr hewwe jum soms un lange adem foar noadech en dy hewwe jumme. Echte deursetters binne jum en dat is belangryk!”

In onvervalst Snekers richtte burgemeester Jannewietske de Vries zich vanmorgen even voor de klok van negen uur tot de initiatiefgroep ‘Waterstad Sneek’ onder leiding van de immer enthousiaste en bevlogen Jappie van der Pol, die de grachten van Sneek nog beter bevaarbaar willen maken.

Vanmorgen mocht burgemeester de Vries eigenhandig, maar wel onder toeziend oog van brugwachter Siebe Boomstra, de Zwettebrug en de Stúverse Brugge openen. Het is de start van een project om de vaarroute via de Zwette op vaste dagen de bruggen te openen voor sloepen en motorboten met een doorvaarhoogte tot 1.50 meter. De bruggen worden dan bediend.

Pilot

“Je moet dit echt zien als een pilot van een groter geheel. Het is een pilot en daarvan kun je alleen maar leren. We denken in mogelijkheden. Nog voordat de burgemeester vanmorgen de bruggen mocht bedienen, was er terecht kritiek dat wij in eerste instantie de Koninginnebrug op zondagen de hele dag open wilden laten staan. We hebben besloten dat niet te doen, maar ook deze brug op zondagen te laten bedienen, net als de andere drie bruggen”, vertelde Jappie van der Pol. Hij lanceerde een jaar of drie geleden het ambitieuze plan(ziesite https://www.waterstadsneek.nl/ )

Elfstedenroute

“De Zwettebrug is de eerste die ik vanmorgen openen mocht en de Stúverse Brugge de tweede, maar zeker niet de laatste”, vervolgde de burgemeester haar openingsspeech. “Dit plan verdiend een groot compliment, want het betekent dat wij straks rondjes door Sneek kunnen varen. Dat willen wij graag en hebben het ook nodig als Watersportstad. Wij willen in alles water ademen en daar zijn we van. Dit is een eerste stap en een hele belangrijke, hier worden mensen enthousiast van. Daarom zetten wij mooi door, het is op de Elfstedenroute en dat is een traject van volhouders. Als gemeente willen we de initiatiefnemers van Waterstad Sneek daarbij helpen”, aldus de burgemeester.

De Friso voorop

Een tiental surfers en sloepvaarders, de Friso voorop, voer vanmorgen door de geopende bruggen.

Tijdens de feestelijke nazit met koffie en gebak, gaat het mobieltje van brugwachter Boomstra. Hij laat z’n pas ingeschonken kopje koffie staan en springt op de fiets. “De eerste beller is er. Of ik de Koninginnebrug ook openen kan. Uiteraard! Wij zijn er klaar voor!”