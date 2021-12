De Bonte Sneeker Avend stopt

Frou Heabeltsje de Jong fiert dan foar de 20e kear har jaardach met de groatste fesite fan Sneek inTheater Sneek. Ut wurdt har allerlaatste jaardachsfesite. Yede van Dijk in ‘e ròl fan Frou Heabeltsje, wil as ie 80 jaar is, nyt mear in un jurkje lope. “Je mutte ergens un grêns trekke”, su seit van Dijk. “Ut sal wennen wurde, maar ut het moai weest”.

De BSA, ooit geboren út geld te kòrt, is begonnen in 2001 bij Van der Wal. Toen dat te klein wurdde, kwam de WOK in beeld en dêrna is de produksy overstapt naar ut Theater Sneek. Dit gaf feul mear mogelekheden op ut poadium en alle gasten kanne alles goëd hore en siën. Met de gesellichhyd fan de jaardach, skerpe teksten op ‘e polityk en ‘e samenleving en opfuld met talent en lokale artysten, foarsach de BSA sterk in un behoefte fan de Sneker gemeenskap. Gaandewech de jaren stegen de besoekersantallen naar 4000 gasten.

De laatste BSA sal dan ook in ut teken staan fan un Feestelek Ouskeid!!

In de papieren GrootSneek, dy’t disse week útkomt, un interview met Yede van Dijk en Matthie Silvius over de 20ste en laatste BSA.