De Bogerman Big Band komt naar Makkum

MAKKUM - De BogermanBigband (BBB) uit Sneek is elk schooljaar opnieuw te horen en te zien tijdens een groot aantal optredens. Variërend van jazzfestivals tot bedrijfsfeesten, van openluchtconcerten en dus binnenkort in Het Anker te Makkum. De band staat voor spetterende concerten en muzikaal swingende optredens.

De BBB bestaat uit een groep muzikale leerlingen die onder leiding van Sjoerd Hiemstra, docent muziek aan de scholengemeenschap, bigbandmuziek speelt.



Naast de vele lokale concerten gaat de BogermanBigBand ook af en toe op tournee in het buitenland. Zo is de groep al eens naar Denemarken, België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Noorwegen en Luxemburg geweest. Ook heeft de band in het verleden verscheidene prijzen in de wacht weten te slepen. Het concert vindt plaats op zaterdag 15 april om 20:30 in KC het Anker, Buren 17 in Makkum.

Kaarten á € 7,50 zijn verkrijgbaar via www.makkumfriesland.nl/agenda en per 1 april bij BlomYníen. Ben je lid van Cultureel Podium Makkum? Haal dan je kaart met korting á € 5,00 bij BlomYníen Kerkstraat 9 Makkum, of maak een reservering via de website www.cultureelpodiummakkum.nl.