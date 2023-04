De Blonde Italiaan, nieuw horecabedrijf in Sneek

SNEEK- Een nieuw horecabedrijf in Sneek opent binnenkort haar deuren, onder de naam ‘De Blonde Italiaan’. Veel mensen stonden al even voor de ramen van het etablissement aan het Hoogend te ‘koekeloeren’.

“Bijna mogen wij onze deuren openen. Een nieuw concept in het centrum van Sneek. Wij kunnen niet wachten om onze gerechten met jullie te delen! Nog heel even geduld, vanaf april gaan we los en hopen we jullie massaal te mogen voorzien van de heerlijkste Italiaanse gerechten. Met liefde, passie en een touch of blond voor jullie bereid”, aldus uitbater Luuk Adema, voorheen van de 'Tuut'.

Vanaf 17 april volledig open, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur. Voor meer info: https://deblondeitaliaan.nl/