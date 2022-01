De bloementrends worden groots deze lente/zomer in Friesland

Met de lente en zomer voor de deur is het bloemenseizoen in volle gang, wat betekent dat er geen beter moment is om verse bloemen in huis te halen of een boeket seizoensbloemen naar een speciaal iemand te sturen.

'We hebben de belangrijkste trends geïdentificeerd om rekening mee te houden bij het kopen van bloemen voor jezelf of je favoriete mensen deze zomer, van de onmisbare bloemen van het moment tot stemmingsverhogende boeketten en interieurtrends om tot aan de laatste stengel te volgen.'

De top vijf bloementrends voor de lente en zomer van 2022

1. Pioenrozen

Bloeitijd tussen april en juni Pioenrozen zijn de bloemen van het seizoen. Pioenrozen zijn de meest verwachte bloemen van het seizoen en een echte favoriet onder bloemisten en bloemen fans, waarbij Google-zoekopdrachten naar de bloem vorig jaar met 87% toenam.

Deze Instagrambare bloemen zullen dit jaar overal te zien zijn en zien er geweldig uit in seizoensboeketten. Je moet echter snel zijn om een ​​bos te pakken, die duurt tussen april en mei, het pioenrozen seizoen is kort maar krachtig.

2. Stemmingsverhogende boeketten

Nu we meer dan ooit aan welzijn denken, willen we dat onze bloemen decoratief en functioneel zijn, omdat ze zowel lichaam als geest positief kunnen beïnvloeden.

Bloemen zoals kamille en lavendel kunnen een huis direct meer ontspannen maken dankzij hun kalmerende geuren. Heldere bloemen zoals zonnebloemen kunnen me meteen opvrolijken omdat ze een kamer opfleuren, terwijl kamerplanten, waaronder planten en aloë vera, de lucht zullen zuiveren.

3. Gedroogde grassen en bloemen

Pampagras was vorig jaar overal op onze Instagram-feeds en zoekopdrachten naar droogbloemen zijn met een enorme 511% gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Enkele van onze favoriete manieren om ze in je huis op te nemen, zijn door unieke stijlen te gebruiken, zoals konijnenstaart gras, lavendel, statice en trosrozen. Gedroogde bloemen zijn te vinden bij lokale bloemisten in Friesland en zullen je het hele jaar door helpen als ze worden verzorgd. Houd ze droog, uit direct zonlicht en stofvrij om hun levensduur te vergroten. Je kan gedroogde bloemen als gefeliciteerd bloemen of als verjaardagscadeau bezorgen online bij Bloompost.

4. Vazen van klei

Vazen van klei zijn een enorme interieur trend geworden, met zoekopdrachten tot maar liefst 170% voor dit interieur accessoire.

Dit seizoen verwachten we dat vazen ​​met neutrale tinten populair zullen blijven, maar we zullen ook aardetinten zoals bruin, terracotta en grijs naar voren zien komen als onderdeel van deze trend. Deze trend biedt een geweldige kans voor een doe-het-zelf-project. Een glazen vaas kan worden getransformeerd met matte meubels of terracotta verf voor buiten. Door natriumbicarbonaat aan je verf toe te voegen, krijgt de vaas ook een gestructureerd gevoel, waardoor je het luxe effect krijgt zonder de oven of het prijskaartje!

5. Exotische bloemen

Het zoeken op Pinterest naar exotische bloemen neemt sinds januari toe, en velen van ons zijn op zoek naar inspiratie terwijl we niet naar warmere klimaten kunnen reizen.

Tropische bloemen en bladeren zoals gember bloem, heliconia en leucospermum voegen een exotisch gevoel toe aan elke ruimte en zijn ideale keuzes als we richting warmere maanden gaan.