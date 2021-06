De Bibliotheek bruist weer

SNEEK- Vanaf 28 juni is er veel meer mogelijk in de Bibliotheek. Er mogen meer bezoekers naar binnen en je kunt er langer verblijven, om bijvoorbeeld een kop koffie te drinken, huiswerk te maken of een krantje te lezen.

Directeur-bestuurder Rixt Heegsma van Bibliotheken Mar en Fean is maar wat blij met de versoepelingen: "Het is fijn dat we hiermee weer de publieke plek zijn waar iedereen kan komen. En dat mensen hier weer iets kunnen beleven.” Ook ziet Heegsma dat een volledig geopende Bibliotheek van groot belang is voor de samenleving. “Ons brede palet van activiteiten en cursussen komt weer tot leven, daar worden we heel gelukkig van. En mensen kunnen elkaar weer ontmoeten."

Uitleentermijn

De enige voorwaarde aan het langer verblijven in de bieb, is dat men zich registreert. Voor alle andere bezoekers van de Bibliotheek, die alleen iets komen lenen, vervalt deze registratie. Wanneer je nu iets leent kun je dat extra lang thuis houden, want de uitleentermijn is tijdelijk verruimd naar zes weken. Dat is vooral prettig voor leden die deze zomer vakantieplannen hebben.

Er is ook meer ruimte voor activiteiten. Er wordt achter de schermen alweer hard gewerkt aan de samenstelling van een mooi programma voor na de zomer. Voor het zover is organiseert de Bibliotheek nog een aantal online activiteiten. Op woensdag 7 juli geeft Japke-d Bouma, auteur van onder andere Hoe vind je zélf dat het gaat?, een workshop Duidelijke taal. De schrijfster gruwelt van zogenaamde ‘jeukwoorden’ als onboarding, agile en in je kracht staan en laat je op haar eigen humoristische manier weten wat dit soort termen bij mensen oproept. Ze geeft tips om dit jargon te vermijden en legt uit hoe je taal krachtiger kunt maken. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.bmf.nl