De beste tools om je spieren vanuit huis te trainen

Je hoeft niet meer naar de sportschool om te werken aan de massa en omvang van je arm-, borst- en schouderspieren. Je traint gewoon op het moment dat het jou uitkomt en kunt alles online bestellen om maximaal aan jouw spieren te werken. Benieuwd geworden? Lees verder over effectieve fitnessapparatuur die je in huis kan halen, zoals een goede halterbank.

Roeitrainer voor kracht en conditie

Met een roeitrainer werk je aan je arm-, been- en rugspieren. Dat maakt het fitnessapparaat tot een groot succes voor een complete workout. Niet alleen is het goed voor de spieren, trainen met een roeitrainer is een zware workout en daardoor ook goed voor de conditie. Ideaal toch? Je neemt daarnaast precies de goede houding aan, waardoor de kans op blessures stukken kleiner is dan bij sommige andere apparaten. Door een juiste houding belast je je spieren en gewrichten een stuk minder.

Je kunt zelf de intensiviteit van de training bepalen door de gewenste weerstand in te stellen. Er zijn verschillende soorten roeitrainers, die gebruik maken van andere weerstandsoorten. Zo is er bijvoorbeeld de magnetische roeitrainer. Aan de hand van een magneet bepaal je zelf hoe hoog je de weerstand wilt hebben. Deze uitvoering is erg populair, omdat je zeer nauwkeurig de weerstand kunt bepalen.

Verder zijn er de waterweerstand en hydraulische roeitrainer. De roeitrainer met waterweerstand voelt het meest natuurlijk. Wanneer je meer kracht uitoefent op het apparaat, neemt de weerstand toe. Hydraulische trainers werken op een geheel andere wijze. Deze maken gebruik van cilinders gevuld met gas. Je past de weerstand aan door de stand van de cilinders te wijzigen. Nadeel aan deze variant is dat het meer ruimte inneemt in huis.

Halterbank voor een volledige training

Wanneer je bezig bent met krachttraining, is een halterbank natuurlijk onmisbaar. Een halterbank gebruiken veel mensen voor bankdrukken. Hiermee train je niet alleen de armspieren, maar ook de borst- en schouderspieren. Wist je dat er ook banken zijn waarmee je je benen kunt trainen? Dit zijn speciale halterbanken die een extra beentrainer hebben.

Het voordeel aan een halterbank is dat de meeste te verstellen zijn. Zo kun je de stang op verschillende hoogtes leggen. Daarnaast zijn soms ook de rugleuning en het zitoppervlak te verstellen. Deze twee opties zorgen ervoor dat je zelf de belasting kunt bepalen en verschillende spiergroepen kunt trainen. Kies zelf je oefeningen voor de spiergroepen die extra aandacht nodig hebben. De halterbank is zeer flexibel. Mede door de verstelbaarheid kun je er veel verschillende oefeningen op doen. De oefening die het meest wordt gedaan is natuurlijk de bench press, of ook wel bankdrukken genoemd.

Altijd een fitnessapparaat dat bij jou past

Er zijn nog veel meer fitnessapparaten verkrijgbaar. Wat je in de sportschool gebruikt, kun je meestal ook voor thuis bestellen. Is een halterbank of roeitrainer te groot voor in huis? Je kunt altijd voor iets kleiner gaan. Wil je vooral je rug of buik trainen? Er zijn rugtrainers en buiktrainers verkrijgbaar die erg compact zijn en ideaal voor in huis.

Heb je juist genoeg ruimte in huis en wil je voor het maximale gaan? Kijk dan in plaats van een halterbank eens naar een Smith machine. Met een Smith machine kun je onwijs veel doen. Denk aan bench, military of chest press, squats, lunges, curls en shoulder shrugs. Deze apparaten nemen flink wat ruimte in beslag, maar zijn bijvoorbeeld ideaal voor op de lege zolder of in de garage.

Online is er voor iedereen de juiste fitness- of krachtapparatuur te vinden. Of het nou gaat om armtraining, beentraining of het werken aan een sixpack, je doet tegenwoordig alles gemakkelijk vanuit huis op de tijden dat het jou uitkomt. Je maakt het zo gek als je wilt, van een kleine weerstandsband tot een complete trainingsbank.