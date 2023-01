De beste strategieën om Spider Solitaire te winnen

Dan is het tijd om de beste strategie voor Spider Solitaire erbij te pakken. Met deze tips lukt het je zelfs als speler van solitaire om een potje Solitaire te winnen. Voor het gemak gaan we er wel even van uit dat je inmiddels al bekend bent met de spelregels. Anders is de eerste stap natuurlijk om je te verdiepen in de verschillende spelregels. Klik op de link om wanneer je de strategie hebt geleerd direct gratis spider solitaire te spelen

Concentreer je eerst op grotere stapels

Het is altijd verstandig om eerst kolommen met grote stapels aan te vallen en daar de kaarten beschikbaar te maken. Als je dit doet, krijg je een grotere kans om nuttige kaarten te onthullen die kunnen worden gebruikt om langere series te bouwen. Begin ook altijd met het openen van de reserve stapel zodat je zoveel mogelijk informatie hebt.

Verdeel de tableau-stapels gelijkmatig

Een veelgemaakte fout die veel spelers maken, is om zo snel mogelijk een hele stapel kaarten van het tableau te verwijderen. Als je de keuze hebt om twee stapels met vier stapels te behouden en ze te combineren tot een enkele stapel van 8, laat ze dan apart staan in plaats van ze samen te voegen. Het is beter om kleine stapels gescheiden te laten, omdat je hierdoor meer keuzemogelijkheden blijft houden.

Vul lege plekken direct met een koning

Als je geen koning beschikbaar hebt, doe je er goed aan om een cel niet leeg te maken en te wachten tot de koning beschikbaar wordt. Als je tableau kolommen leeg maakt zonder een koning te hebben, blijven deze velden leeg omdat alleen koningen de plekken kunnen vullen. Als zodanig wordt de hele kolom geblokkeerd en dat beperkt je in je mogelijkheden. Daarnaast is het aan te raden om kaarten alleen te verplaatsen als dat echt nodig is. Natuurlijk kan het verleidelijk zijn om kaarten van stapel naar stapel te schudden en langzaam op te bouwen. Maar dit kan ertoe leiden dat waardevolle kaarten van verschillende kleuren achter lagere kaarten worden vergrendeld. Verplaats daarom geen kaarten zonder reden, tenzij het voordeel oplevert.

Denk aan kleur bij het vullen van lege kolommen

Beslissen om een ​​plek te vullen met een rode of zwarte koning is een grote zet die verstandig moet worden overwogen. Onthoud dan ook dat de kleur van de koning de kleurvolgorde van die stapel bepaalt totdat je het spel voltooit. Analyseer eerst zorgvuldig de kaarten die je hebt om ervoor te zorgen dat je niet vastloopt bij het combineren van meerdere van meerdere series. Kijk goed met welke kleur je een kolom kunt beginnen en let daarbij op hoeveel mogelijkheden je hier mee kunt verdienen.