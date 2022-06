De beste manieren om je magnesiuminname te verhogen

Terecht, want het heeft tal van functies en rollen in ons lichaam. Deze omvatten het handhaven van een gezond energieniveau, het ontspannen van de spieren, waaronder het hart, het reguleren van het zenuwstelsel en daarom helpen om angst te verbeteren, de stemming te verbeteren en de slaapkwaliteit te verbeteren. Er zijn een aantal redenen waarom je een magnesiumtekort zou kunnen hebben, zoals chronische stress, auto-immuunziekten, pijn en ontstekingen, hormonale schommelingen en een slechte spijsvertering en/of darmgezondheid. Dit probleem kun je oplossen of vermijden door gebruik te maken van de volgende tips!

Voeg een extra magnesiumsupplement toe

Het kan nodig zijn om extra magnesium aan te vullen in tablet- of poedervorm als je niveaus laag zijn gezakt. Kies magnesiumglycinaat omdat deze vorm niet alleen bovenaan de lijst staat als het gaat om absorptie, maar het wordt ook goed verdragen als het in grotere hoeveelheden wordt ingenomen. Overweeg een magnesiumsupplement te kiezen dat is gericht op je specifieke behoeften, waaronder angst, spiergezondheid, slaap of energie, zodat de synergetische mix van voedingsstoffen en plantaardige ingrediënten de maximale impact heeft.

Neem meer magnesiumrijke voedingsmiddelen

Kies voedingsmiddelen die heel en onbewerkt zijn. Groene bladgroenten, volkoren granen, noten, zaden en peulvruchten zijn geweldige bronnen van dit essentiële mineraal.

Beperk alcohol, cafeïne en koolzuurhoudende dranken

Alcohol kan de opname van vitamine D en andere essentiële voedingsstoffen door het lichaam verstoren, wat op zijn beurt de opname van magnesium kan beïnvloeden. Koolzuurhoudende dranken en cafeïne worden ook geassocieerd met lagere magnesiumgehaltes. Drink in plaats daarvan kokoswater dat van nature rijk is aan magnesium en andere elektrolyten om je goed gehydrateerd te houden.

Neem dagelijks een multivitamine

Kies een hoogwaardige één-per-dag-formule die vormen van voedingsstoffen bevat die het lichaam in staat is te herkennen en efficiënt te gebruiken. Het verkrijgen van vitamines en mineralen uit alleen voeding kan lastig zijn met uitgeputte bodems en ons lichaam in een steeds wisselende staat van stress en een slechte gezondheid, dit kan leiden tot een behoefte aan extra van een dagelijkse multi-nutriënt.

Voeg magnesiumvlokken toe aan je bad

Regelmatige Epsom-zoutbaden of voetbaden zijn een goede manier om het magnesiumgehalte te verhogen, aangezien het mineraal goed door je huid in je lichaam wordt opgenomen. Bovendien is het bekend dat een warm bad voor het slapengaan je helpt om in een rustgevende toestand te komen, zodat je klaar bent om te slapen, waarbij het de stijging en daling van de lichaamstemperatuur nabootst die we tijdens de slaap ervaren.

Wees voorzichtig met tannines, oxalaten en fytinezuur

Deze kunnen zich namelijk allemaal binden aan magnesium, waardoor het niet beschikbaar is voor het lichaam, tenzij extra aandacht wordt besteed aan het neutraliseren van sommige van deze verbindingen tijdens de voedselbereiding. Drink kruidenthee, kook spinazie voorzichtig en zoek naar biologische, steengemalen, gekiemde of zuurdesem volkoren broden. Tannines zitten namelijk in thee, terwijl rauwe spinazie oxalaten bevatten en fytinezuur te vinden is in diverse volkoren producten.