De beste kerstcadeaus voor de keukenprins(es)!

Ben je ook op zoek naar leuke kerstcadeaus, bijvoorbeeld naar de beste Le Creuset sauteerpan voor jezelf of voor iemand anders die erg van koken houdt? Lees dan snel verder, want hieronder delen we meer informatie over de sauteerpan en een aantal mooie keukenspullen waar menig keukenprins(es) héél gelukkig mee zal zijn!

Veelzijdige sauteerpan

Zoals je net al hebt kunnen lezen, heeft Le Creuset dus een goede sauteerpan die je cadeau kunt doen. Deze veelzijdige pan lijkt op een koekenpan, maar dan hoger. Soms wordt de sauteerpan ook wel een hapjespan genoemd en hij komt goed van pas in de keuken. Zo kun je hem bijvoorbeeld gebruiken om gerechten snel en kort in aan te bakken zoals vlees, rijst en risotto. Ook is de sauteerpan te gebruiken om diverse soorten sauzen in te bereiden. Enthousiast geworden? Lees hier meer over de sauteerpan bij Ubari en waar je een Le Creuset sauteerpan voor de beste prijs kunt bestellen!

Handige vacumeermachine

Een vacumeermachine is ook een prachtig kerstcadeau voor de (hobby)kok. Een vacumeermachine gebruik je om voedsel vacuüm te verpakken, zodat de smaak en kwaliteit van het eten langer goed blijft. Je kunt er bijvoorbeeld vlees of vis vacuüm mee verpakken, zodat je het kunt invriezen. Daarnaast kun je een vacumeermachine ook gebruiken om sous-vide te koken. Wil je meer weten over de vacumeermachine en waar je de beste deal kunt scoren? Bekijk dan dit artikel over de vacumeermachine bij Ubari met aanvullende tips voor het gebruik van dit handige keukenapparaat!

Gietijzeren braadpan

Een goede kwaliteit braadpan gemaakt van gietijzer is ook zeker een mooi cadeau om te geven of krijgen. Wederom kun je bij Le Creuset terecht voor de beste braadpannen van gietijzer, maar er zijn ook andere merken die mooie gietijzeren braadpannen maken. En waarom dan specifiek gietijzer? Dit pure materiaal zonder chemische bewerking gaat bij goed gebruik en onderhoud een leven lang mee. Ook is een gietijzeren pan zeer geschikt om mee te braden en stoven, omdat de pan lang op warme temperatuur kan blijven. Verder kun je een gietijzeren braadpan ook gebruiken om brood mee te bakken. Daarmee is een braadpan net als de sauteerpan gewoon een veelzijdige pan die eigenlijk iedereen moet hebben!

Geen zin om voor iedereen te koken? Geef een gourmetstel!

Heb je op meerdere dagen familie en vrienden over de vloer en heb je geen zin om zelf iedere keer uitgebreid te koken voor iedereen? Dan kun je er ook voor kiezen om een avondje te gourmetten met z'n allen. Doe daarom jezelf (of iemand anders) een gourmetstel cadeau! Met een gourmetstel maakt iedereen hun eigen eten klaar en dat scheelt de gastheer of -vrouw veel werk. De meeste gourmetstellen hebben daarnaast ook een grill waarmee je mini-pizza's kunt maken. Verder kun je natuurlijk ook voor een fonduepan kiezen als je kaasfondue lekkerder dan gourmetten vindt.