De beste falafal eet je nu op het Grootzand in Sneek

De naam van de broodjeszaak is E.M. Enjoy, waarbij de letters staan voor de broers Ehab en Molahm, vertelt laatstgenoemde. “Het is niet alleen maar een falafal-zaak, want we verkopen hier allemaal verse producten zoals huisgemaakte moutabel, hummus en tzatziki. We hebben uiteraard onze best gedaan om vlak voor de Sneekweek de deuren te kunnen openen. En zoals je ziet is dat gelukt”, zegt de van oorsprong uit Syrië afkomstige Molahm die na 7 jaar perfect Nederlands spreekt. Terwijl Molahm ons te woord staat is een derde broer Mithael druk bezig om de lekker hapjes klaar te maken.

Nederlanders zijn echt verzot op falafal, maar ook de andere lekkernijen vallen goed in de smaak weten de ondernemende broers.