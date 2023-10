De beautycase van ondernemer en influencer Rosa Hereman

Wie haar volgt op Instagram of TikTok weet dat Rosa Hereman (29) moeder is van drie kinderen: Nova (5), Juul (3) en Nuna (1). Daarnaast verzorgt ze vrouwen (en soms mannen) met haar eigen onderneming – Juno Laserkliniek – op het gebied van ontharing. In oktober verhuist ze met haar bedrijf van Sneek naar Heerenveen. Een drukke periode dus.

Om maar meteen te beginnen: jij leeft momenteel een druk bestaan. Hoe ziet jouw ochtendritueel eruit?

“Ik ben totaal geen ochtendmens, ik verspil het liefst zo weinig mogelijk tijd in de ochtend. Ik kleed me aan, doe mijn make-up. De kinderen kleed ik beneden aan. Daarna ontbijt ik met een broodje en een cappuccino. Dan vul ik snel de schoolbakjes en kunnen we de deur uit. Al met al hebben we hier een uurtje voor nodig.”

Hoe ziet je make-up tas eruit, hoe opgeruimd is ie?

“Haha, overvol en niet heel netjes. Ik ben een groot verzamelaar van verschillende kleurpaletten. Verder zit er mascara in, wenkbrauwgel, heel veel kwasten, foundation en poeder.”

Wat heb jij met beauty?

“Ik kijk altijd veel YouTube-filmpjes van hoe anderen zich opmaken. Ik vind het leuk om nieuwe producten te ontdekken en uit te proberen.”

Welke make-up gebruik je op een doordeweekse dag?

“Ik draag meestal gewoon eyeliner met mascara en een heel klein beetje oogschaduw in een lichte kleur.”

Heb je een beautytip?

“Als je weinig tijd hebt en toch je look compleet wilt maken, breng dan een aantal kleuren op je oogleden aan en blend ze. Daar heb je nog geen minuut per oog voor nodig.”

In hoeverre is je beautyroutine in de afgelopen jaren veranderd?

“Eigenlijk is deze gelijk gebleven. Ik houd al jaren van een natuurlijke look, het liefst zonder foundation. Wat ik nu wel heb in vergelijking met vroeger is dat ik iets meer de tijd neem om me op te maken als ik ga borrelen of uit eten ga. Dan mag het ook iets uitbundiger dan overdag en gebruik ik meer kleur.”

Op vakanties gebruik ik…

“Overdag helemaal niks, heerlijk! En in de avond ga ik voor een volle glam look.”

Wat zit er standaard in je tas als je de deur uitgaat?

“Lipgloss of lippenbalsem.”

Met drie jonge kinderen blijft er weinig ruimte over voor jezelf. Hoe doe je dat voor een avondje uit?

“Dat is inderdaad lastig. Ik wacht er daarom altijd mee tot ze op bed liggen, haha.”

Als influencer krijg je geregeld beautyproducten opgestuurd met als doel het via Instagram te promoten. Promoot je alles of kies je specifieke producten? En waarom?

“Ik heb zelf wel mijn favoriete make-upmerken, maar het is altijd leuk om nieuwe te ontdekken. Als ik iets thuisgestuurd krijg, test ik het en beoordeel ik of het bij mij past en of ik het zou gebruiken. Als dat niet zo is, promoot ik het niet en geef ik het product weg aan familie of vriendinnen.”

We gaan richting de herfst/winter. Wat verandert er dan in je beautyroutine?

“Vooral mijn make-upkleuren veranderen. Ik pas het vaak aan op de kleuren van mijn kleding die in de herfst vaak donkerder zijn.”

Je oudste dochter draagt af en toe nagellak en loopt graag op jouw pumps. Vanaf welke leeftijd mag ze make-up dragen naar school?

“Ze heeft eigenlijk geen interesse in make-up tot nu toe. Tegen de tijd dat ze dat wel heeft wil ik wel graag meegeven dat je ook gewoon mooi bent zonder make-up.”

Wanneer vind je jezelf het mooist?

“Het zou een beetje tegenstrijdig zijn als ik hier zou zeggen mét make-up, haha. Ik voel me op mijn mooist als ik lekker in mijn vel zit. Oh, en als mijn huid de zon heeft gezien.”

Hoe zou je jouw (kleding)stijl omschrijven?

“Ik ben hier heel makkelijk in, ik draag vaak kleding met kleur, vrij basic. Een spijkerbroek en gekleurde trui, daar tref je mij het vaakst in aan, denk ik. Als ik uitga verruil ik de broek voor een rok of jurk.”

Waar haal jij jouw mode/beautyinspiratie vandaan?

“Ik kijk veel op Instagram of TikTok voor inspiratie. Ik laat mezelf alleen niet teveel leiden door trends, ik vind het leuker om er mijn eigen draai aan te geven zodat het uniek is wat ik draag.”