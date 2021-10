De bal rolt weer ...voorbeschouwing 9 en 10 oktober

SNEEK- ONS Sneek begon tegen Noordscheschut te laat om de magere uitbalans op te krikken en Waterpoort Boys beleefde tegen Creil Bant ook al geen fijne zaterdag, iets wat Black Boys een dag ook overkwam, al wekt dat nauwelijks verbazing meer. Voor Sneek Wit Zwart en LSC 1890 was het daarentegen een geslaagd weekeinde, want beide ploegen bleven tegen resp. Oudehaske en Oerterp ongeslagen.

Komende zaterdag reist Waterpoort Boys naar Stavoren voor het duel met QVC, treedt ONS Sneek op als gastheer van SC Genemuiden en trapt Sneek Wit Zwart op hetzelfde tijdstip als "oranje" op Tinga af tegen CVVO. Een dag later probeert LSC 1890 bij VENO zijn ongeslagen status te behouden en hoopt Black Boys in de thuiswedstrijd tegen Langweer één of meer van de gehate nullen weg te poetsen.

Voor meer info: https://pengel.weebly.com/