De bal rolt weer ...voorbeschouwing 9 en 10 april 2022

SNEEK- Het eerste weekeinde van april bracht voor de Sneker clubs gemengde gevoelens met zich mee. Bij ONS Sneek had men wel met een nederlaag gerekend, maar de uitslag tegen koploper SC Genemuiden (8-1) viel toch rauw op het dak, ook al omdat de concurrentie punten pakte.

Dat laatste deed SV Epe niet, maar LSC 1890 profiteerde met een gelijkspel tegen GAVC maar half van de tweede opeenvolgende misstap van de lijstaanvoerder. Sneek Wit Zwart profiteerde daarentegen optimaal en naderde door een overwinning op Heeg het verliezende Workum tot op drie punten. Bij Waterpoort Boys zijn na de zwaar bevochten en moeizame zege op De Wâlde alle ogen gericht op de tweede periode waarin de geelhemden de dans leiden, terwijl men bij Black Boys na de dik verdiende zege op De Sweach - de derde op rij - nu vooral naar boven in plaats van naar onderen kijkt.

Komend voetbalweekeinde begint zaterdag op het Sportcentrum Schuttersveld en wel met het duel tussen Waterpoort Boys en AVC. Tegelijk trapt Sneek Wit Zwart in en tegen Scharnegoutum af en een half uur later staat op het Zuidersportpark de “do or die”-wedstrijd tussen ONS Sneek en NSC Nijkerk op het programma. Op zondag neemt LSC 1890 het aan de Leeuwarderweg op tegen SC Emmeloord en staat voor Black Boys met de krachtmeting met SC Terschelling een overzees duel op de rol.

Voor meer info: https://pengel.weebly.com/