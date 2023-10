'De bal rolt weer ....', voorbeschouwing 7 en 8. oktober 2023

LSC 1890 ging er daarentegen bij Go Ahead Kampen met ruim verschil vanaf en ook Black Boys incasseerde bij Lemmer een nederlaag, al bleef die Inn tegenstelling tot die van “the Blues” cijfermatig wel binnen de perken. De “jonkies” van Jong LSC 1890 en ONS Sneek o.23 hielden aan hun duels met Blue Boys en SV Urk o.23 een punt over en daarmee deed in ieder geval het beloftenteam van de oranjehemden zichzelf wel tekort.



Dat beloftenteam opent zaterdag om kwart over twaalf het bal. De tegenstander is dan de o.23 van grootmacht Spakenburg. Om half drie gaat het programma verder op het Schuttersveld met het duel tussen Waterpoort Boys en CVVO, terwijl Jong LSC 1890 op hetzelfde tijdstip in Nieuwehorne begint aan de krachtmeting met Udiros.

Om drie uur volgt dan op de Sneker velden een dubbele confrontatie tussen Snits en Ljouwert. Dan staan namelijk de ontmoetingen tussen ONS Sneek en Blauw Wit ’34 en tussen Sneek Wit Zwart en SC Leovardia op de rol, waarna Black Boys zondag het voetbalbal afsluit met de thuiswedstrijd tegen Langweer.

Voor meer info: https://pengel.weebly.com