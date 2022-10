De bal rolt weer ...voorbeschouwing 7 en 8 oktober

SNEEK- Het grote ONS Sneek en het grote LSC 1890 stapten in de voorbije speelronde bij Oranje Nassau Groningen en bij VENO als winnaar van het veld. De jeugd van beide clubs i.c. ONS Sneek o.23 en Jong LSC 1890 moest daarentegen de eer en de punten aan SC Buitenboys en Mulier laten. Dat laatste overkwam Sneek Wit Zwart ook en op de nederlaag tegen GAVC viel vanuit Sneker perspectief niet heel veel af te dingen. Dat was bij de verliespartij van Black Boys wel anders, want de Zwartjes lieten tegen Oldeboorn veel en eigenlijk teveel kansen onbenut, waardoor de nederlaag toch als onnodig de boeken inging.

Komende zaterdag verschijnt ONS Sneek o.23 als eerste aan de aftrap en de affiche van de wedstrijd tegen RKVV DEM o.23 is bepaald niet de minste. Twee uurtjes later begint in Joure de wedstrijd tussen de lokale SC en Sneek Wit Zwart en de streekderby tussen Scharnegoutum ’70 en Waterpoort Boys. Om 15.00 uur wordt het programma op het Zuidersportpark voortgezet met de match tussen ONS Sneek en de Broek oftewel Broekster Boys en in de late namiddag vindt aan de Leeuwarderweg het treffen tussen Jong LSC 1890 en CVO plaats. Op zondag is hetzelfde sportpark het decor van de confrontatie tussen LSC 1890 en Beilen en ontvangt Black Boys op Tinga promovendus Tijnje.

