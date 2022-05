De bal rolt weer ...voorbeschouwing 7 en 8 mei

SNEEK- ONS Sneek hield afgelopen zaterdag met een gelijkspel bij HZVV zicht op rechtstreekse handhaving. Sneek Wit Zwart en Waterpoort Boys bleven met overwinningen op resp. Heerenveense Boys en QVC beide in de race voor het hoogste kleinnood, waarbij vooral de zege van de ploeg van trainer Carlo Rietdijk veel indruk maakte. Een zege was Black Boys daarentegen niet gegund, omdat de formatie van trainer Richard Venema de doelpunten tegen Warga (te) gemakkelijk weggaf.

De “All Blacks” zijn komend weekeinde vrij, omdat Nicator eerder het eerste elftal terugtrok en de competitie derhalve uit een oneven aantal clubs bestaat. De overige Sneker clubs komen wel in actie. Op zaterdag wordt het bal om 14.30 uur geopend door Waterpoort Boys, dat in een tegen Sleat zijn positie van runner-up moet zien te verdedigen. ONS Sneek en Sneek Wit Zwart trappen een half uur later af en bij de wedstrijden tegen resp. ASV De Dijk en Workum zijn de belangen niet minder groot. De oranjehemden kunnen een belangrijke stap richting lijfsbehoud zetten en de bewoners van de Molenkrite kunnen de koploper achterhalen. De koppositie staat aan de Leeuwarderweg ook nog steeds op de agenda en om dat zo te houden, dienen blauwhemenden met die van Oerterp af te rekenen.

