De bal rolt weer ...voorbeschouwing 7 en 8 april

SNEEK- Het grootste huzarenstukje kwam afgelopen weekeinde op naam van Black Boys, al mochten de zeges van LSC 1890, Jong LSC 1890 en ONS Sneek o.23 er ook zijn. De Zwartjes bogen tegen Blue Boys in de slotminuten namelijk een 2-0 achterstand om in een 2-3 zege, terwijl de andere hiervoor genoemde clubs/teams tegen resp. Oldeholtpade, Hielpen en Purmersteijn o.23 eveneens een mooie overwinning aan hun palmares wisten toe te voegen. ONS Sneek sleepte afgelopen zaterdag in het Bos tegen Drachtster Boys bij wijze van spreken één takje uit het vuur, iets wat Sneek Wit Zwart tegen SC Leovardia en Waterpoort Boys tegen DWP helaas niet gegeven was.

Goede Vrijdag en Paaszaterdag worden gebruikt om duels in te halen die medio maart vanwege de sneeuwval werden afgelast. Om die reden is de tekst van de voorbeschouwing op deze “inhaalrace” soms gelijk aan die van woensdag 8 maart jl. Die “inhaalrace” begint overigens al op vrijdagavond, wanneer Black Boys het op Tinga opneemt tegen De Sweach.

Een dag later is het Zuidersportpark het decor van de wedstrijden tussen ONS Sneek o.23 en Always Forward o.23 en tussen ONS Sneek en ’t Fean ’58, terwijl in de namiddag op het sportpark aan de 058-weg ook nog de return tussen Jong LSC 1890 en Bakhuizen op het programma staat. Eerder die middag neemt Sneek Wit Zwart het in den vreemde en in dit geval in Stiens op tegen de SC van die naam.

