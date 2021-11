De bal rolt weer ...voorbeschouwing 6 en 7 november 2021

SNEEK- Voor de Sneker zaterdagclubs die in actie kwamen, en voor LSC 1890 was het een prima weekeinde. ONS Sneek schreef "om Utens" de eerste drie punten bij, Sneek Wit Zwart sprong ruim over De Wite Peal en "the Blues" knokten zich langs GAVC. Black Boys moest daarentegen in Zevenhuizen zijn meerdere erkennen, terwijl de voorstelling bij Waterpoort Boys vanwege een blessure van de "ref" al na twee minuten voorbij was.