De bal rolt weer ...voorbeschouwing 5 en 6 november

Komende zaterdag opent ONS Sneek o.23 onder de rook van Hilversum het bal met het duel tegen HCFC Victoria o.23. Vervolgens vervolgt Waterpoort Boys de matinee met het duel tegen promovendus SF Deinum. Sneek Wit Zwart dat afgelopen weekeinde niet in actie kwam, trapt een half uur later af tegen overstapper LAC Frisia 1883 en ONS Sneek sluit de middagvoorstelling ce late namiddag af met de uitwedstrijd tegen het eveneens naar de zaterdag overgestapte FVC. Op zondag komt alleen LSC 1890 in actie en wel bij Drachten dat de voorbije jaren in Drachten toch een beetje een “Angstgegner” voor de blauwhemden was.

Voor meer info: https://pengel.weebly.com