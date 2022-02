SNEEK- De laatste activiteiten in competitieverband dateren overigens al weer van eind november van het vorig jaar. ONS Sneek leed toen - om de herinnering even op te frissen - tegen Eemdijk een historische nederlaag. LSC 1890, Sneek Wit Zwart en Waterpoort Boys stapten dat weekeinde daarentegen tegen resp. EMMS, Makkum en SC Franeker alle drie winnaar van het veld, waarbij met name Tarik Bourakba (LSC 1890) en Jorn Wester (Sneek Wit Zwart) met elk vijf treffers voor de krantenkoppen zorgden.

Daarna werd het stil op de velden, totdat het kabinet vorige week besloot om wedstrijden tegen teams van andere clubs weer toe te staan. Naar aanleiding van die versoepeling besloot de KNVB om de beker te schrappen en om de competities komend weekeinde weer te hervatten en incl. nacompetitie uit te spelen, waarbij het besluit om eerst eerder geannuleerde wedstrijden in te plannen, toch de wenkbrauwen deed fronsen.



Dat besluit betekent namelijk dat voor een aantal clubs waaronder Sneek Wit Zwart en LSC 1890 "de drooglegging” nog twee weken langer duurt en dat deze beide clubs eerst op 19 en 20 februari weer in competitieverband in actie komen. In de weken daarvoor verschijnen de andere Sneker hoofdmachten wel binnen de lijnen en ONS Sneek doet dat zaterdag op Urk. Waterpoort Boys werkt dan in Oppenhuizen de streekderby tegen TOP ’63 af en Black Boys neemt het een dag later onder de rook van landgoed Lauswolt op tegen De Sweach.

Voor meer info: https://pengel.weebly.com/de-bal-rolt-weer--voorbeschouwing-5-en-6-februari-2022.html