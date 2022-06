De bal rolt weer ...voorbeschouwing 4 en 6 juni 2022

SNEEK- Het was een weekeind met mixed feelings. Voor hoofdklasser ONS Sneek viel bij DETO Twenterand het doek voor wat betreft rechtstreekse handhaving en voor LSC 1890 bij SV Epe voor wat betreft de titelaspiraties, of SC Emmeloord moet op tweede Pinksterdag tegen de Gelderlanders zoiets als een wonder verrichten. Sneek Wit Zwart deed daarentegen in en tegen Willemsoord wat het moest doen en kan komende zaterdag op eigen terrein met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de schaal van één van de “plucheklevers” van de KNVB in ontvangst nemen. Waterpoort Boys beleefde in aanloop naar de play off in alle opzichten een schadevrije zaterdag tegen Tollebeek en de zondag was zo mogelijk nog mooier, want mede door de overwinning op De Wâlden staat Black Boys voor het eerst dit seizoen boven de streep.