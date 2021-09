De bal rolt weer ...voorbeschouwing 4 en 5 september 2021

Komende zaterdag staat voor de oranjehemden in Aalten bij AZSV speelronde nummer 2 op het programma, terwijl de overige Sneker clubs aan het bekeravontuur beginnen. LSC 1890 ontvangt daarbij zaterdag in de late namiddag Balk, terwijl Sneek Wit Zwart en Waterpoort Boys eerder die middag in Bolsward en Leeuwarden voor de beker aantreden tegen resp. SC Bolsward en LAC Frisia 1883-zat. Die enige bekerwedstrijd op zondag wordt op Tinga afgewerkt en gaat tussen Black Boys en Akkrum.

AZSV - ONS Sneek hoofdklasse B -Zaterdag 4 september 2021 - 14.30 uur Sportpark Villekamp – Aalten

Na de voorbereiding waarin hoofdzakelijk tegen lager gekwalificeerde tegenstanders werd geoefend, bestonden hier en daar nog twijfels, maar na de zege in de eerste wedstrijd om "het eggie" zijn die wel weggenomen. De supporters en de selectie van ONS Sneek zullen na het eerste succes op "it paad werom" dan ook vol goede moed en met een flinke dosis zelfvertrouwen naar Aalten afreizen voor het duel met AZSV.



Op Sportpark Villekamap leek ONS Sneek vorig seizoen ook vertrouwen te tanken, want met nog een minuut of vijf op de klok leek destijds dankzij treffers van Mark Westra, Patrick van der Veen en Nick Kleen de eerste zege in de hoofdklasse aanstaande. In die laatste vijf minuten en in vijf minuten toegevoegde tijd ging het echter alsnog vreselijk mis en poetste de thuisclub in no-time een 3-0 achterstand weg.



Afgelopen zaterdag hoefde AZSV bij de ouverture echter niets weg te poetsen. Berkum liet in Zwolle namelijk en met name in de eerste helft de mogelijkheden onbenut, waardoor een inhaalrace niet op de rood-witte agenda verscheen. Over verschijnen gesproken. AZSV verscheen in 2013-2014 voor het eerst op de deelnemerslijst van de hoofdklasse. Op dat niveau waarop men tot de hiervoor omschreven drie-drie overigens nimmer tegen ONS Sneek uitkwam, leverde het vlaggenschip door de bank genomen degelijk werk af waarbij men alleen in het onvoltooide seizoen 2019-2020 in de vorm van de eerste periodetitel een prijsje wist te pakken. Voor de rest bleef men gevrijwaard van kopzorgen.



De zorgeloze periode was overigens het eindresultaat van een gestage ontwikkeling die de Aaltense Zaterdag Sport Vereniging doormaakte. De club die in 1948 het levenslicht zag, speelde tot het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw afwisselend in de vierde en derde klasse, waarna men in 1987 naar de tweede klasse promoveerde en vijf jaar later de stap naar de eerste klasse maakte. Dat niveau bleek echter te hoog gegrepen, maar in 1996 keerde men bij de grootscheepse restauratie van de piramide die toen overigens nog geen piramide werd genoemd, terug. Vanaf die reconstructie stond AZSV met uitzondering van het seizoen 2001-2002 en de periode van 2008 tot 2011 als eersteklasser in de boeken, waarna men zoals hiervoor al werd vermeld, in 2013 het regionale voor het landelijke verruilde.



In tegenstelling tot ONS Sneek nam AZSV het in de voorbereiding op tegen tegenstanders die allemaal in de hoofdklasse en dus op gelijkwaardig niveau actief zijn. Na een nederlaag in de eerste oefenpot tegen en bij RKZVC won de formatie van trainer Dave de Jong vervolgens op sportpark Villekamp van AWC en Silvolde. Dat sportpark gold in de beginweken van het ultrakorte seizoen 2020-2021 als een onneembare veste, totdat ONS Sneek vorig jaar op de tiende van de tiende een einde aan de vlekkeloze thuisbalans van AZSV leek te maken.



In die wedstrijd was Jermaine Bregita overigens voor het eerst speelgerechtigd voor de Sneker hoofdklasser en hij lijkt komende zaterdag de logische vervanger van Gerben Visser die afgelopen zaterdag door meester Ter Brake de gang werd opgestuurd en voorlopig even moet toekijken. Behoudens calamiteiten op de afsluitende training worden verder geen wijzigingen verwacht. ​Of die ongewijzigde tien samen met nummer elf Bregita ook bij het altijd lastige AZSV voor een mooie middag kunnen zorgen, is lastig te voorspellen. Een tweede zege op "it paad werom" is echter zeker niet uitgesloten en alsdan moeten we snel "werom" komen op de doelstelling dat rechtstreekse handhaving dit seizoen prioriteit nummer één is.

LSC 1890 - Balk

poulefase districtsbeker noord

Zaterdag 4 september 2021 - 17.15 uur

Sportpark Leeuwarderweg – Sneek

Het had er de afgelopen jaren aan de Leeuwarderweg alle schijn van dat men aan de beker geen hoge prioriteit toekende en dat men de bekerwedstrijden als veredelde oefenwedstrijden beschouwde, al kreeg LSC 1890 in de poulefase met twee eersteklassers soms ook met stevige tegenstand te maken. In deze jaargang lijkt die oppositie met Balk, GAVC en Nijland minder hevig en lijkt de overlevingskans groter, te meer omdat de ploeg van trainer Marcel Valk in de voorbereiding lieten zien op het niveau van de eerste klasse mee te kunnen.



De eerste tegenstander i.c. Balk acteert overigens op dat niveau en dat al sinds 2012-2013, iets wat gerust een zeer knappe prestatie mag worden genoemd. Die prestatie begon met een negende plek, waarna men een jaar later na afloop van het seizoen nog even een paar weken moest zinderen. Nadat het verblijf via de nacompetitie was verlengd, eindigde Balk in de daaropvolgende seizoenen als tweede en derde en nam men opnieuw deel aan de play offs, zij het deze keer met promotie als inzet. Het vertrek uit het district bleef echter uit, waarna men zich in de daaropvolgende seizoenen op een enkele uitzondering na - in 2017-2018 werd het verblijf pas op de laatste speeldag verlengd - betrekkelijk eenvoudig wist te handhaven.



Balk dat in 1950 aan de boorden van de Luts werd opgericht, speelde tot 1996 afwisselend in de FVB en in de vierde klasse van de KNVB. In laatstgenoemd jaar werd de club bij wat je de grote ruilverkaveling in het voetballandschap zou kunnen noemen, twee klassen hoger ingedeeld waarna de club doorgaans zijn kunsten op dat niveau of een treetje lager vertoonde. Alleen in het seizoen 2000-2001 was sportpark De Wilgen een jaar lang het decor van duels in de eerste klasse en dat decor werd zoals hiervoor al werd vermeld, in de zomer van 2012 weer opgebouwd en bleef sindsdien staan.



Het decor van de thuiswedstrijden van LSC 1890 staat er al sinds 1928, al stond de gemeente in de jaren tachtig van de vorige eeuw op het standpunt dat voor het niveau waarop LSC (1890 was toen nog niet aan de clubnaam toegevoegd) destijds acteerde, geen tribune vereist was en dat men om die reden niet bereid was om in het behoud van de door architect Jan de Kok ontworpen en aan sleet onderhevige accommodatie te investeren. Gelukkig bleef de sloopkogel buiten beeld en werd de tribune c.a. eind vorige eeuw alsnog gerestaureerd en als rijksmonument aangemerkt.



​Daarnaast krijgt LSC 1890 binnen niet al te lange tijd een nieuwe kleedaccommodatie waarin de selectie zich hoog en droog kan omkleden. Die selectie onderging de laatste jaren met de komst van spelers "om utens" ook een soort van restauratie, al was die minder rigoureus. Een grotere "verbouwing" is/was ook niet nodig, want nadat de jeugdopleiding eerder met Tom Doldersum en Maarten Kingma al een paar edelsteentjes afleverde, lijkt de aanvulling van bouwmateriaal met Rik Jongstra en Lennard Landstra - en dan vergeten we zeker nog een paar - verzekerd.



Dat betekent echter niet dat de realisatie van de wens - promotie naar de eerste klasse - ook al verzekerd is. De voortekenen zijn echter gunstig en zeker als Valk's manschappen het niveau uit de beide oefenwedstrijden van afgelopen week waarin de ploeg door de bank genomen aantrekkelijk voetbal liet zien, weten door te trekken. Met dat niveau moet LSC 1890 - in tegenstelling tot een paar jaar geleden - zaterdag aan het eind van de middag ook in staat zijn om eersteklasser Balk goed partij te bieden en om voor het eerst sinds jaren de poulefase van de beker te overleven.

SC Bolsward - Sneek Wit Zwart

poulefase districtsbeker noord

Zaterdag 4 september 2021 - 15.00 uur

Sportpark Het Bolwerk – Bolsward

De zondagtak van Sneek Wit Zwart tilde in de jaren 2004 en 2010 de cup met de grote oren twee keer omhoog. Nadien overleefde men steeds de poulefase, iets wat de zaterdagtak in de laatste jaren ook een aantal keren voor elkaar wist te boksen. Na "de fusie" van de zaterdag en de zondag lijkt een plek in de kokertjes met vierdeklasser SC Bolsward en de vijfdeklassers Mulier en Beetgum als tegenstander opnieuw een realistisch scenario, al mag de kracht van de eerste opponent i.c. SC Bolsward zeker niet gebagatelliseerd worden.



De fusieclub uit de Hanzestad die plannen heeft voor de herinrichting van sportpark Het Bolwerk en daarbij op het dak van een supermarkt wil voetballen, speelde zowel op zaterdag als zondag niet bepaald de pannen van het dak. Zo moest "het zondag" na het seizoen 2018-2019 afscheid nemen van de derde klasse, waarna men een treetje lager als nummer vier met een straatlengte achterstand op De Wilper Boys en SC Boornbergum '80 de vroegtijdige eindstreep bereikte. Het afscheid van de derde klasse vond op zaterdag al eerder plaats en wel aan het eind van 2014-2015. Sindsdien speelden de mannen van de zaterdag in de vierde klasse een bescheiden rol, zulks met uitzondering van het seizoen 2017-2018, toen men via de play offs de kans kreeg om het verloren gegane terrein te heroveren.



Die herovering kwam echter niet tot stand, waarna de eerste geluiden over een samensmelting van de zaterdag en de zondag over sportpark Het Bolwerk galmden. Die geluiden werden met het vorderen van de tijd sterken en niet lang daarna werd besloten om met ingang van het seizoen 2020-2021 de "snein" vaarwel te zeggen en alleen op "sneon" verder te gaan. Met die nieuwe koers was niet iedereen in "Bolsert" het eens en uiteindelijk leidde dat in 2020 tot de oprichting van een nieuwe club i.c. v.v. Blauw Rood, die vervolgens door de Ès Céé tot persona non grata werd verklaard en naar Witmarsum werd verbannen.



Dat adieu leidde echter niet tot sportief. verval, want in het seizoen 2020-2021 beleefde SC Bolsward in de vierde klasse met zeven uit vier een prima start, vooral als men bedenkt dat men het in die vier wedstrijden o.a. opnam tegen titelkandidaten als AVC en SC Franeker. Die opgaande lijn werd door de ploeg van trainer Jackie Nijholt doorgetrokken in de voorbereiding op dit seizoen, waarin achtereenvolgens overtuigend van SDS (6-0), Makkum (3-0) en Oosterlittens (5-0) werd gewonnen.



​De voorbereiding van Sneek Wit Zwart verliep met slechts één overwinning en vier nederlagen daarentegen minder succesvol, al bewandelde de formatie van Carlo Rietdijk met onder meer Leeuwarder Zwaluwen (1e klasse), LAC Frisia 1883 (2e klasse) en VVI (2e klasse) als tegenstander ook niet de meest gemakkelijke route. Met die oppositie kreeg de oefenmeester echter wel een indruk van de (on)mogelijkheden van zijn selectie die in die duels overigens nog niet compleet was, al zullen er hier en daar nog wel twijfels zijn.



Over de vraag, of de Snekers zaterdag als favoriet aan het eerste bekertreffen beginnen, bestaat ook enige twijfel. Normaliter zou de favorietenrol op het bordje van Sneek Wit Zwart liggen, maar de gecombineerde wit-zwarte selectie lijkt in tegenstelling tot die van SC Bolsward nog niet in goede doen. Het zal voor het zoekende Sneek Wit Zwart dan ook geen gemakkelijk klusje worden en zeker niet als men met een "dat varkentje wassen wel we even"-instelling het veld ingaat. Vraag dat maar aan de spelers van het voormalige ZET EM die in 2018-2019 op Het Bolwerk na anderhalf jaar ongeslagen te zijn geweest, tegen een nederlaag aanliepen.

LAC Frisia 1883 - Waterpoort Boys

poulefase districtsbeker noord

Zaterdag 4 september 2021 - 17.00 uur

Sportpark De Magere Weide - Leeuwarden

Voor de laatste keer dat Waterpoort Boys in de beker van zich deed spreken, moeten we terug naar het seizoen 2016-2017 toen de ploeg onder leiding van de "interimmers" Richard de Jong en Tinus Vermaning tot de achtste finales doordrong. Sindsdien was de poulefase steeds het eindstation en dus wil men op het Schuttersveld wel weer een bekersuccesje in de annalen opnemen. Daarvoor moet de hoofdmacht dan afrekenen met LAC Frisia 1883-zat., Scharnegoutum '70 en FVC-zat, waarbij eerstgenoemde de eerste tegenstander is.



Met LAC Frisia 1883 ontmoet Waterpoort Boys de club met de langste historie in Friesland, al geldt dat niet voor de zaterdagtak van de "Traditionsverein". Die bestaat pas sinds het seizoen 2019-2020, maar is mogelijk wel een voorbode van een algehele overstap naar de zesde dag en misschien nog wel meer, nu zo'n oversteek met ingang van komend seizoen zonder niveauverlies (horizontaal overstappen) doorgevoerd kan worden.



​De zaterdagploeg van "de lakschoen" stond in voornoemd seizoen met een voorsprong van tien punten fier en stijf bovenaan, al had naaste belager Arum nog wel een tegoedbon voor drie duels. Niettemin leek promotie een realistisch scenario, totdat de competitie vanwege corona werd stilgelegd. Vorig seizoen beleefde de zaterdagtak van LAC Frisia 1883 opnieuw een goede start en had er alle schijn van dat de ploeg die overloopt van routine, opnieuw om het blinkend materiaal ging strijden. Met andere woorden, met de vijfdeklasser krijgen de Snekers een sterke tegenstander voor de kiezen, iets wat in de tot nu toe gespeelde oefenwedstrijden werd bevestigd. Daarin hield de vijfdeklasser namelijk het Foarút van trainer Janco Croes en SC Franeker, beide klasgenoten van Waterpoort Boys, met resp. 3-3 en 4-4 in bedwang.



De voorbereiding van Waterpoort Boys verliep door de bank genomen redelijk "smooth", al was het voetbal evenals de resultaten soms wisselvallig met een eclatante 9-0 zege op Irnsum als uitschieter. Ook de opstelling waarin de geelhemden aantraden, wisselde nog al eens en dat had te maken met blessures en de afwezigheid van de verdedigers Patrick Bles en Clavin Pasveer. Daardoor zocht trainer Sido Postma in de laatste oefenduels onder meer nog naar de ideale samenstelling van zijn achterste lijn.



Jesper Knoop deed in de voorbereiding geen gekke dingen, speelde naar zijn mogelijkheden en lijkt de meest aangewezen kandidaat om Pasveer te vervangen, al noopt dat wel tot een switch op de backposities. De vervanging van centrale verdediger Bles zal de trainer daarentegen meer kopzorgen bezorgen en lijkt een last minute-beslissing te worden, waarbij Jordi hearings, Kevin Kedde, Robert Minks en Tim van der Werf om het been moeten vechten. Voor de rest is Postma er - en zeker als Romano Pasveer weer fit is - wel uit, al zal hij over de bezetting van één van zijn vleugels wellicht nog een nachtje moeten slapen.



​Dat laatste mag Waterpoort Boys zoals afgelopen zaterdag bij een vrije trap van Bakhuizen, op De Magere Weide in ieder geval niet overkomen. De Snekers zullen tegen "de geroutineerde dertigers" van trainer Stefan Knobbe die Martin Westerhof opvolgde en die met Jordy Hoekema en Patrick Hoving trefzekere spelers binnen de lijnen brengt, vanaf het begin bij de les moeten zijn. Anders dreigt het bekeravontuur al over te zijn voor het goed en wel begonnen is. Bij elk ander resultaat behoort de opname van een bekersuccesje in de annalen nog tot de mogelijkheden, al wacht de Wéé Péé Béé in de komende weken met Scharnegoutum '70 en de zaterdagtak van FVC nog twee pittige bekerklusjes.

Black Boys - Akkrum

poulefase districtsbeker noord

Zondag 5 september 2021 - 14.00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

Hoewel de resultaten wellicht anders doen vermoeden, deed Black Boys in de tot nu toe gespeelde oefenduels voetballend niet voor de tegenstanders onder. Daarmee is overigens niet gezegd dat het spel tegen Lemmer en FFS goed en overtuigend was, Integendeel, qua voetbal dient er bij de Zwartjes nog wel het nodige verbeterd te worden. Daarbij kan men zo bleek afgelopen zondag, niet zonder de inbreng van spelers als bijv. Harry Terpstra. Zonder hem en andere sterkhouders is Black Boys in aanvallend opzicht teveel afhankelijk van de nukken en grillen van Elroy de Meer en dat maakt het "ut swarte spulsje" te voorspelbaar.



De uitkomst van de poulefase van de districtsbeker noord lijkt met alle respect voor Black Boys, FFS en VWC ook voorspelbaar. Normaliter moeten deze clubs het namelijk afleggen tegen derdeklasser Akkrum, dat komende zondag als eerste bekeropponent Tinga aandoet.



​De roodhemden degradeerden tien jaar geleden naar de vierde klasse om drie seizoenen later als kampioen van vier A weer terug te keren. Die comeback was echter van korte duur, want in het voorjaar van 2016 moest men al weer een stap terug doen. Nog geen twaalf maanden later ging de vlag echter na de nacompetitie weer in top en sinds het seizoen 2017-2018 ontvangt Akkrum op sportpark De Meine weer derdeklassers. Bij die rentree kwam de hoofdmacht een puntje tekort voor de titel, waarna het toetje eveneens zonder slagroom bleef. Een jaar later verscheen men bij het promotiebal opnieuw op de dansvloer en ook deze keer wist men bij de stoelendans niet een stoel te bemachtigen, waarna men bij de onvoltooide symfonie van 2019-2020 tot de groep achtervolgers van koploper Sint Annaparochie behoorde en vorig seizoen toen het muziekstuk nog eerder werd afgeblazen, werd Akkrum zelf achtervolgt.



In het seizoen dat Akkrum de schaal naar De Meine haalde, deed Black Boys in vier A overigens ook mee om de prijzen. De laatste competitiewedstrijd in Franeker waarin men aan een puntendeling genoeg had, duurde echter net een minuutje te lang, waarna men in een halve competitie aan twee remises tegen Warga en SC Franeker niet genoeg had om op de tweede promotieplaats beslag te leggen. Vervolgens spatte de promotiedroom in de play offs tegen het al genoemde FFS definitief uiteen. Anders zou het voor de "Men in Black" de tweede "Aufstieg" op rij zijn geweest, want twaalf maanden eerder had men na een bloedstollende tweestrijd met Surhuisterveen in de vijfde klasse al "The Last Post" geblazen.



"The Last Post" voor Black Boys dat vanavond nog tegen vijfdeklasser Blue Boys oefent, klinkt over een aantal jaren. Dan hoopt de in 1924 opgerichte Sneker club het eeuwfeest te vieren, waarna men in zustervereniging Sneek Wit Zwart opgaat. Tot die tijd staan nog drie deelnames aan de beker en aan de competitie op de rol, waarbij ademhalen hoogstwaarschijnlijk veel belangrijker zal zijn dan juichen.



Dat laatste zal in de komende seizoenen heus nog wel een aantal keren plaatsvinden, maar tegen "grootmacht" Akkrum lijkt dat eerlijk gezegd niet echt waarschijnlijk. Sterker nog, Black Boys zal komende zondag het beste in zichzelf naar boven moeten brengen en alle zeilen moeten bijzetten, wil men niet net als in de bekerwedstrijd van een paar jaar terug als kanonnenvoer dienen.

