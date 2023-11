‘De bal rolt weer ...’voorbeschouwing 4 en 5 november

SNEEK- Het was een weekeinde met mixed feelings. Allereerst was daar de mooie overwinning van ONS Sneek op koploper KHC Kampen. Het zou echter de enige Sneker overwinning blijken, want Sneek Wit Zwart, Waterpoort Boys, Jong LSC 1890 en Black Boys hielden slechts een punt aan hun inspanningen over en daarbij deed zowel de Wéé Péé Béé als Béé Béé zichzelf te kort. Voor beide had er meer ingezeten, iets waarvan bij de “onderinse” duels tussen ONS Sneek o.23 en SV Urk o.23 (1-3) en tussen Alcides en LSC 1890 (5-0) geen sprake was.