De bal rolt weer ...voorbeschouwing 4 en 5 maart

SNEEK- Het is alweer enige tijd geleden dat de Sneker clubs in officieel verband actief waren. Daarvoor moeten we terug naar zaterdag 18 februari toen ONS Sneek in de derde ronde van de districtsbeker noord HZVV uitschakelde, en naar zondag 19 februari toen LSC 1890 en Black Boys beide bij de drager van de rode lantaarn (Beilen en Tijnje) met een gelijkspel genoegen moesten nemen.