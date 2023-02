De bal rolt weer ....voorbeschouwing 4 en 5 februari

SNEEK- Van de Sneker teams die in officieel verband in actie kwamen, leverden Waterpoort Boys en Jong LSC 1890 het beste resultaat af. De geelhemden wonnen met 0-3 bij SDS en revancheerden zich daarmee voor de matige vertoning tegen Makkum, terwijl Jong LSC 1890 in en tegen Blokzijl de eerste punten van 2023 binnen harkte. ONS Sneek hield Hoogezand veel te lang in de wedstrijd en kreeg daarvoor in de tweede helft de rekening gepresenteerd, al bleef er nog wel een puntje aan de oranje strijkstok hangen. Ook bij Sneek Wit Zwart leek het resultaat onder de streep een punt te worden. Oud Sneek Wit Zwart-speler David van der Pol besliste de wedstrijd in de slotfase met twee balcontacten echter alsnog in het voordeel van Zeerobben, terwijl ONS Sneek o.23 in dezelfde fase van de wedstrijd tegen Purmersteijn o.23 tegen een derde tegentreffer en daarmee tegen verlies aanliep.