De bal rolt weer ...voorbeschouwing 31 maart, 2 en 3 april

SNEEK- De voorbije speelronde was er vanuit Sneker perspectief met vier overwinningen één met meer dan gemiddelde resultaten. Alleen bij ONS Sneek was na een flinke dosis veerkracht de rek eruit en bleef de inspanning tegen AVV Swift zonder beloning. Diezelfde veerkracht bezorgde Waterpoort Boys tegen TOP ’63 in de slotminuten juist de winst, terwijl Sneek Wit Zwart en Black Boys in de slotfase de duels met resp. CVVO en Langweer in hun voordeel wisten te beslissen. Alleen bij de ontmoeting tussen LSC 1890 en Pesse stond de winst al in een vroeg stadium vast, want de blauwhemden maakten al in de eerste helft het verschil.