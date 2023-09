‘De bal rolt weer ...’voorbeschouwing 30 september

SNEEK- De ouverture van het seizoen 2023-2024 werd een weekeinde met van alles wat. Dikke overwinningen, duidelijke nederlagen, onderhoudende remises en een “zuunig overwinninkje". De hoofdbewoner en de kostganger van sportpark Tinga - Sneek Wit Zwart en Black Boys - stapten tegen resp. Leeuwarder Zwaluwen en Sport Vereent beide met een dikke overwinning van het veld. Het in de eerste klasse “debuterende” LSC 1890 werd door Marum op een 0-3 nederlaag getrakteerd en dat overkwam Waterpoort Boys met dezelfde cijfers tegen Balk. De remises van ONS Sneek bij Drachtster Boys en ONS Sneek o.23 tegen Sparta Nijkerk o.23 vielen qua resultaat misschien wat tegen. Het voetbal deed dat in grote delen van beide wedstrijd zeker niet en dat was bij Mulier-Jong LSC 1890 ietwat aan de zuinige kant, al resulteerde dat wel in een terugreis met drie punten.

De enige twee “gerechten" die zaterdag in Sneek worden opgediend, zijn de wedstrijden tussen ONS Sneek en het naar de eerste klasse gepromoveerde FC Burgum en tussen Jong LSC 1890 en het naar de zesde dag overgestapte Blue Boys. De andere ploegen trekken “de wijde wereld” in. De eerste die daarbij in actie komt is ONS Sneek o.23 en wel op Urk, waarna het programma om half drie wordt voortgezet met de duels tussen Dronrijp dat tegelijk naar de zaterdag overstapte en promoveerde, en Sneek Wit Zwart en tussen SDS en Waterpoort Boys. Een half uur later wordt op de andere oever van de IJssel afgetrapt bij de wedstrijd tussen Go Ahead Kampen en LSC 1890, terwijl Black Boys het “op zaterdag” om 17.00 uur in Lemmer opneemt tegen de club van die naam.

