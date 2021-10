De bal rolt weer ...voorbeschouwing 30 en 31 oktober 2021

SNEEK- De ene streekderby werd afgelopen zaterdag afgelast en die tussen Sneek Wit Zwart en Scharnegoutum '70 leverde weinig vuurwerk op, al behielden de Snekers wel hun ongeslagen status. Een dag later sleepte LSC 1890 tegen SC Emmeloord een benauwde overwinning uit het vuur en liet Black Boys na om aan het duel met SC Terschelling minimaal een punt over te houden.

Zaterdag trekt ONS Sneek dat het voorbije weekend vrij was, naar Nijkerk voor het duel met NSC en stuit Sneek Wit Zwart in Sint Johannesga op DWP. Waterpoort Boys ontvangt diezelfde dag De Wâlde en een dag later neemt LSC 1890 het aan de Leeuwarderweg op tegen GAVC, terwijl Black Boys zondag de provinciegrens oversteekt voor het treffen met Zevenhuizen.

Voor meer info: https://pengel.weebly.com/