De bal rolt weer ...voorbeschouwing 3 en 4 september 2022

SNEEK- De laatste stuiptrekkingen van 2021-2022 brachten wijzigingen in het Sneker voetballandschap met zich mee. Nadat Sneek Wit Zwart op de laatste speeldag van de reguliere competitie al de titel en daarmee promotie naar de tweede klasse binnen haalde, volgde Waterpoort Boys op 18 juni dat voorbeeld door de finale van de nacompetitie om een plek in de derde klasse in haar voordeel te beslechten. Voor ONS Sneek kwam diezelfde dag met degradatie naar de eerste klasse een einde aan een langdurig verblijf op landelijk niveau en een dag later bleek LSC 1890 niet in staat om het goede seizoen met promotie naar de eerste klasse af te ronden.