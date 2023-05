De bal rolt weer ...voorbeschouwing 3 en 4 juni

SNEEK- Toen ON Groningen bij Pelikaan S op gelijke hoogte kwam en Winsum intussen Broekster Boys op achterstand had gezet, leek het het weekeinde van ONS Sneek te gaan worden. Leek, want nadat de Snekers zich twee minuten kampioen waanden, scoorde de ploeg uit Oostwold vanaf elf meter alsnog de winnende. Daarmee werd ONS Sneek tot de play offs veroordeeld en als hoogst genoteerde ploeg stromen de oranjehemden zaterdag in in een reeks waarbij men voor promotie drie keer moeten zien te winnen.

De instroom in de postnatale strijd om promotie ging daarentegen aan de neus van Sneek Wit Zwart voorbij. Daarvoor had men het onmogelijke mogelijk moeten maken en bij kampioen FC Bergum moeten winnen. De Snekers gingen echter onderuit en datzelfde overkwam Waterpoort Boys ook bij Makkum, al gebeurde dat vanuit Sneker perspectief in een wedstrijd om des keizers baard. Dat laatste speelde ook bij het laatste optreden van Jong LSC 1890 een rol, maar dat belette de Betten Babes niet om met een duidelijk zege op Blokzijl af te sluiten.

Komend weekeinde staan er dus wedstrijden in de nacompetitie op de rol. Daarin neemt ONS Sneek het zaterdag in de tweede KO-ronde op tegen DZC ’68 uit Doetinchem, terwijl Black Boys een dag later in de eerste KO-ronde op J.V.V. uit Jipsingboertange stuit.

Voor meer info: https://pengel.weebly.com