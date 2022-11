De bal rolt weer ....voorbeschouwing 3 en 4 december

SNEEK- Bij de extra editie van “De bal rolt weer ...” van maandag 28 november jl. kwamen we al even terug op de prestaties van de Sneker teams van afgelopen zaterdag en zondag. Daarbij was het beeld over de gehele linie niet positief, want alleen Waterpoort Boys pakte bij Oeverzwaluwen de volle buit en de koppositie in drie A. ONS Sneek o.23 en ONS Sneek 1 moesten tegen resp. SC Buitenboys o.23 en Winsum met een 1-1 gelijkspel genoegen nemen en ook bij de duels van Jong LSC 1890 en LSC 1890 1 stond na dik negentig een identieke stand op het bord. Bij de duels tegen De Wâlde en tegen Sint Annaparochie verscheen bij beide een 4-3 nederlaag op het wedstrijdformulier en ook bij de wedstrijd van Black Boys tegen THOR werd een Sneker verlies ingevuld, iets wat Sneek Wit Zwart gisteravond bij de inhaalwedstrijd in en tegen Balk ook overkwam.

Komend weekeinde zit er veel lekkers in de schoen om maar even in de sfeer van Sinterklaas te blijven.

Het voetbalfeest wordt zaterdag geopend door ONS Sneek o.23 dat het thuis opneemt tegen koploper RKVV DEM o.23. Een dik uur later wordt afgetrapt bij de topaffiche van de week en dat is het duel in derde klasse A tussen koploper Waterpoort Boys en runner up Heerenveense Boys. Daarna klinkt om twee uur het eerste fluitsignaal bij de wedstrijd in de eerste klasse tussen Pelikaan S en ONS Sneek en ook die krachtmeting is niet te versmaden. Vervolgens beginnen Sneek Wit Zwart en Jong LSC 1890 om resp. 15.00 uur en 15.15 uur aan hun duels tegen resp. Hardegarijp en Woudsend, waarna het voetbalprogramma op zondag op de Sneker velden wordt afgesloten met de confrontatie tussen LSC 18op en Dalen en met die tussen Black Boys en Nieuw Roden.

