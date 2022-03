De bal rolt weer ...voorbeschouwing 3, 5 en 6 maart 2022

SNEEK- Het was geen al te best weekeinde voor de Sneker clubs. Drie van de vier die in actie kwamen, verloren en bij Sneek Wit Zwart en Black Boys gebeurde dat ook nog eens met ruim verschil. Alleen Waterpoort Boys onderscheidde zich met een gelijkspel tegen koploper Foarút in positieve zin en onderschreef die onderscheiding gisteravond met een overwinning in de inhaalwedstrijd tegen TOP ’63.

De primeur is deze week opnieuw voor Black Boys, dat morgen in en tegen Warga een inhaalwedstrijd afwerkt. De Zwartjes genieten daarna van een vrije zondag en dat heeft te maken met de tussentijdse aftocht van Nicator en als gevolg daarvan een oneven aantal clubs. LSC 1890 komt ook uit in een competitie met een oneven aantal deelnemers, maar komt zondag wel in actie en wel tegen LAC Frisia 1883 in de "Clásico del Clássico’s. Een dag eerder gaan alle Sneker hoofdmachten op reis en wel naar resp. SDC Putten (ONS Sneek), Workum (Sneek Wit Zwart) en Delfstrahuizen (Waterpoort Boys), waarbij de clash tussen de nummers één en twee van de derde klasse A het meest in het oog springt.

Voor meer info: https://pengel.weebly.com/